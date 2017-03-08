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"Минсктранс": дата появления контролеров без жилетов еще не определена
09.03.2017 11:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар — Sputnik. Дата появления контролеров без униформы в столичных трамваях еще не определена, сообщили Sputnik в четверг на предприятии "Минсктранс".
© Sputnik / Виктор Толочко
Информация о появлении контролеров без специальных жилетов в столичном транспорте была озвучена в конце февраля: предполагалось, что новшество введут уже с 1 марта. Однако позже в "Минсктранс" сообщили, что нововведение апробируют лишь в первой половине месяца.
"Дата, когда контролеры начнут работать без униформы пока не определена", — сообщили Sputnik столичные транспортники.
Собеседники агентства добавили, что сейчас продолжают работать над задумкой и "обкатывать" идею.
В случае успешного эксперимента по работе контролеров без фирменных жилетов в трамваях практику могут расширить и на другие виды общественного транспорта — троллейбусы и автобусы.
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Сейчас столичная транспортная служба "обкатывает" свою идею по внедрению контролеров без униформы.
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