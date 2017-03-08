МИНСК, 9 мар — Sputnik. Суд Московского района Минска огласит приговор по делу бывших руководителей "Минскстроя", которые обвиняются в превышении служебных полномочий, повлекших ущерб в особо крупном размере.



© Sputnik / Виктор Толочко СК: сотрудники "Минскстроя" нанесли ущерб на Br17 млрд

"Оглашение судебного постановления состоится в 10:00 10 марта в здании суда Московского района Минска", — сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на суд, по данному делу проходят в качестве обвиняемых пять человек, основному фигуранту, предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси — ч.3 ст.424 "Злоупотребление властью или служебными полномочиями", ч.3 ст.426 "Превышение власти или служебных полномочий", ч.2 ст.427 "Служебный подлог".

Его подельники также обвиняются по статьям, квалифицирующим преступления против интересов службы.

Ранее со ссылкой на СК Sputnik сообщал, что бывшие руководители ГПО "Минскстрой" обвиняются в том, что нанесли ущерб предприятию на сумму более 17 миллиардов неденоминированных рублей, эпизоды дела касались фактов, имевших место с августа 2009 года по сентябрь 2010.

Дело в отношении экс-руководителей "Минскстроя" было возбуждено в сентябре 2016 года Генпрокуратурой по материалам ГУБОПиК МВД.