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В Толочине всем миром собирают деньги на лечение девочки с редчайшим заболеванием
09.03.2017 11:39 — Новости Общества | Tut.by
У семилетней Ани Староверовой из Толочина очень редкое заболевание — приобретенная апластическая анемия в трехростковой сверхтяжелой форме с мажорным клоном ПНГ. Говоря проще, костный мозг девочки перестал вырабатывать жизненно важные клетки — эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. Сейчас она вместе с мамой и папой находится в РНПЦ детской онкологии и гематологии в Боровлянах под Минском. С таким диагнозом в Беларуси только два ребенка — Аня и ее ровесник из Гродненской области.
Беда пришла в дом Староверовых неожиданно. Девочка ходила в школу, чувствовала себя хорошо, радовала взрослых своими успехами. Однажды родители заметили на теле дочери странные кровоподтеки и гематомы. Участковый педиатр направил на анализ крови, который так и не успели сдать.
Рано утром в один из декабрьских дней у Ани пошла кровь из носа, которую никак не удавалось остановить. Ребенок за день потерял полтора литра крови. Из Толочинской больницы малышку на «скорой» увезли в Витебск, оттуда — в республиканский центр. Там супруги Екатерина и Дмитрий услышали диагноз своей дочери.
Мы пообщались с дедушкой девочки Владимиром Ивановичем. Он рассказал, что сейчас внучка проходит терапию в попытке возобновить рост и созревание трех клеточных линий, которые дали сбой. Если это не поможет, ребенку несколько раз предстоит пройти химиотерапию и трансплантацию. Заболевание коварно тем, что необходима стопроцентная совместимость с донором, иначе спасти жизнь не удастся.
Супруги Староверовы надеются на помощь в клинике в городе Хайфа в Израиле, которая имеет опыт спасения таких редких пациентов. Но лечение здесь стоит огромных денег, и эта сумма неподъемна для толочинской семьи.
Жители района сразу же откликнулись на беду маленькой землячки. На благотворительный счет стали поступать средства от коллективов местного консервного завода, элеватора, райпо. Дедушка Ани — учитель иностранных языков, и семью активно поддержали его коллеги из гимназии и школ города.
Много толочинцев и среди подписчиков
Местные жители уже один раз помогли девочке — в лечении врожденной косолапости у доктора в Ярославле. Тогда собрать необходимую сумму толочинской семье помог фонд «Навстречу жизни» в России и отзывчивые люди. Староверовы надеются, что и с новой, более страшной бедой они не останутся один на один.
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Костный мозг девочки перестал вырабатывать жизненно важные клетки - эритроциты, тромбоциты и лейкоциты.
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