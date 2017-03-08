У семилетней Ани Староверовой из Толочина очень редкое заболевание — приобретенная апластическая анемия в трехростковой сверхтяжелой форме с мажорным клоном ПНГ. Говоря проще, костный мозг девочки перестал вырабатывать жизненно важные клетки — эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. Сейчас она вместе с мамой и папой находится в РНПЦ детской онкологии и гематологии в Боровлянах под Минском. С таким диагнозом в Беларуси только два ребенка — Аня и ее ровесник из Гродненской области.

Беда пришла в дом Староверовых неожиданно. Девочка ходила в школу, чувствовала себя хорошо, радовала взрослых своими успехами. Однажды родители заметили на теле дочери странные кровоподтеки и гематомы. Участковый педиатр направил на анализ крови, который так и не успели сдать.

Рано утром в один из декабрьских дней у Ани пошла кровь из носа, которую никак не удавалось остановить. Ребенок за день потерял полтора литра крови. Из Толочинской больницы малышку на «скорой» увезли в Витебск, оттуда — в республиканский центр. Там супруги Екатерина и Дмитрий услышали диагноз своей дочери.

Мы пообщались с дедушкой девочки Владимиром Ивановичем. Он рассказал, что сейчас внучка проходит терапию в попытке возобновить рост и созревание трех клеточных линий, которые дали сбой. Если это не поможет, ребенку несколько раз предстоит пройти химиотерапию и трансплантацию. Заболевание коварно тем, что необходима стопроцентная совместимость с донором, иначе спасти жизнь не удастся.

Супруги Староверовы надеются на помощь в клинике в городе Хайфа в Израиле, которая имеет опыт спасения таких редких пациентов. Но лечение здесь стоит огромных денег, и эта сумма неподъемна для толочинской семьи.

Жители района сразу же откликнулись на беду маленькой землячки. На благотворительный счет стали поступать средства от коллективов местного консервного завода, элеватора, райпо. Дедушка Ани — учитель иностранных языков, и семью активно поддержали его коллеги из гимназии и школ города.

Много толочинцев и среди подписчиков группы в соцсети, которую родители создали для помощи дочери. Некоторые участники даже выставляют на виртуальную благотворительную ярмарку свои изделия ручной работы, чтобы вырученные от их продажи средства направить на лечение больной девочки.

Местные жители уже один раз помогли девочке — в лечении врожденной косолапости у доктора в Ярославле. Тогда собрать необходимую сумму толочинской семье помог фонд «Навстречу жизни» в России и отзывчивые люди. Староверовы надеются, что и с новой, более страшной бедой они не останутся один на один.

Реквизиты для помощи Ане и контакты ее родителей — здесь .