13 марта в Бресте будут судить координатора кампании «Говори правду» по Бресту Данила Полянского за участие в несанкционированном «Марше нетунеядцев».





«Приглашение» на разговор с участковым мужчина получил после второй акции в Бресте, которая прошла 26 февраля. Сотрудник милиции составил на активиста протокол за участие в несанкционированном мероприятии.

«В протоколе забавная формулировка указана: „высказывал критические замечания в адрес власти и декрета с помощью громкоговорителя“», — рассказал TUT.BY Данил Полянский.

Напомним, 9 марта в Березе пройдут суды над еще одним участником маршей, активистом ОГП Александром Кабановым. Мужчина обвиняется в участии в несанкционированном мероприятии и мелком хулиганстве.

Напомним, помимо Александра Кабанова также задержали анархистов, которые принимали участие в третьем «Марше нетунеядцев» в Бресте. 6 марта суд Ленинского района Бреста за нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий назначил Александру Козлянко 4 суток административного ареста, Руслану Чаликову, Андрею Денюшкину и Дмитрию Левчуку — по 5 суток.

Также суд Ленинского района Бреста рассмотрел административное дело в отношении активиста Андрея Шарендо. Его задержали в пятницу, 3 марта, и поместили в ИВС. Суд признал его виновным по ст. 23.34 КоАП Беларуси и оштрафовал Шарендо на 25 базовых величин (575 рублей) за участие в «Марше нетунеядцев» в Бресте 26 февраля.



«На суд к Шарендо пришло несколько десятков человек, не все могут вместиться в зале суда». 6 марта 2017. Фото: spring96.org

Еще одна активная участница маршей, Наталья Папкова, 3 марта была задержана и помещена в психиатрический стационар областного психоневрологического диспансера. Как сообщает Радио «Свобода» , 6 марта около 14.00 Папкову отпустили из стационара.