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В Бресте будут судить еще одного участника "Марша нетунеядцев"
09.03.2017 11:36 — Новости Общества | Tut.by
13 марта в Бресте будут судить координатора кампании «Говори правду» по Бресту Данила Полянского за участие в несанкционированном «Марше нетунеядцев».
«Приглашение» на разговор с участковым мужчина получил после второй акции в Бресте, которая прошла 26 февраля. Сотрудник милиции составил на активиста протокол за участие в несанкционированном мероприятии.
«В протоколе забавная формулировка указана: „высказывал критические замечания в адрес власти и декрета с помощью громкоговорителя“», — рассказал TUT.BY Данил Полянский.
Напомним, 9 марта в Березе пройдут суды над еще одним участником маршей, активистом ОГП Александром Кабановым.
Напомним, помимо Александра Кабанова также задержали анархистов, которые принимали участие в третьем «Марше нетунеядцев» в Бресте. 6 марта суд Ленинского района Бреста за нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий
Также суд Ленинского района Бреста рассмотрел административное дело в отношении активиста Андрея Шарендо. Его задержали в пятницу, 3 марта, и поместили в ИВС. Суд признал его виновным по ст. 23.34 КоАП Беларуси и оштрафовал Шарендо на 25 базовых величин (575 рублей) за участие в «Марше нетунеядцев» в Бресте 26 февраля.
Еще одна активная участница маршей, Наталья Папкова, 3 марта была задержана и помещена в психиатрический стационар областного психоневрологического диспансера. Как сообщает
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Как указано в протоколе, мужчина "высказывал критические замечания в адрес власти и декрета с помощью громкоговорителя".
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