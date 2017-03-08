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"Минсктранс": мы опубликуем полное видео инцидента с контролером
09.03.2017 11:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар — Sputnik. Предприятие "Минсктранс" опубликует полную версию скандального видео конфликтной ситуации между пассажиркой и контролером, заверили Sputnik в организации.
Ролик небольшой "потасовки" между женщиной и мужчиной-контролером был опубликован в сети накануне 8 Марта. Видео взбудоражило белорусских интернет-пользователей: в социальных сетях многие возмутились таким поведением сотрудника "Минсктранса".
"В интернете была опубликована только часть видео. В ближайшее время мы покажем по телевидению полную запись, сделанную на видеорегистратор контролеров", — сообщили Sputnik в "Минсктрансе".
Собеседники агентства добавили, что благодаря второй части видеосъемки, не опубликованной еще в интернете, можно будет сформировать верное представление о случившемся.
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По заверениям транспортной службы, в их распоряжении есть полное видео "драки", снятое на видеорегистратор контролеров.
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