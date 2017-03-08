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Минкульт: границы охранной зоны в Куропатах перенесена «по объективной необходимости»

09.03.2017 11:52 — Новости Общества | БДГ  
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В Министерстве культуры рассказали, что перенос границ охранных зон в Куропатах не приводит к утрате значимости места памяти. 

Как пишет БЕЛТА со ссылкой на ведомство, «в 2004 году Министерством культуры была утверждена схема зон охраны историко-культурной ценности "Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты Минского района Минской области" на период до разработки градостроительной документации стадии "Детальный план". Спустя практически 10 лет после разработки этого документа возникла объективная необходимость его актуализации и переработки, что было обусловлено несколькими факторами. Так, имеющаяся схема зон охраны не соответствовала требованиям вступившего в силу в 2006 году закона "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь", который определил нормы в отношении проектов зон охраны и устанавливаемых ими режимов содержания. В 2013 году на рассматриваемую территорию была разработана градостроительная документация стадии "Детальный план", что формально отменяло действие разработанной схемы зон охраны».

Минкульт также отмечает, что проект зон охраны историко-культурной ценности «Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты Минского района Минской области» был утвержден 1 декабря 2014 года, а из-за того, что участок по ул. Мирошниченко, 49 расположен за границами зон охраны историко-культурной ценности, принятие решений по возможности строительства на нем находится за пределами компетенции Министерства культуры.

Напомним, что на протяжении двух последних недель февраля в Куропатах стоял лагерь акивистов, которые выразили несогласие с намерением городских властей застроить место, которое еще пару лет назад относилось к охранной зоне. В результате непростого противостояния, активистам удалось отстоять площадку: застройщик пошел на встречу протестующим активистам и местным жителям и вывел со стройплощадки всю технику даже вопреки тому, что городские власти на строительстве настаивали.  

 
 
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В Министерстве культуры рассказали, что перенос границ охранных зон в Куропатах не приводит к утрате значимости места памяти. 

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