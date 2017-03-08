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Минкульт: границы охранной зоны в Куропатах перенесена «по объективной необходимости»
09.03.2017 11:52 — Новости Общества | БДГ
В Министерстве культуры рассказали, что перенос границ охранных зон в Куропатах не приводит к утрате значимости места памяти.
Как пишет
Минкульт также отмечает, что проект зон охраны историко-культурной ценности «Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты Минского района Минской области» был утвержден 1 декабря 2014 года, а из-за того, что участок по ул. Мирошниченко, 49 расположен за границами зон охраны историко-культурной ценности, принятие решений по возможности строительства на нем находится за пределами компетенции Министерства культуры.
Напомним, что на протяжении двух последних недель февраля в Куропатах стоял лагерь акивистов, которые
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В Министерстве культуры рассказали, что перенос границ охранных зон в Куропатах не приводит к утрате значимости места памяти.
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