В Министерстве культуры рассказали, что перенос границ охранных зон в Куропатах не приводит к утрате значимости места памяти.

Как пишет БЕЛТА со ссылкой на ведомство, «в 2004 году Министерством культуры была утверждена схема зон охраны историко-культурной ценности "Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты Минского района Минской области" на период до разработки градостроительной документации стадии "Детальный план". Спустя практически 10 лет после разработки этого документа возникла объективная необходимость его актуализации и переработки, что было обусловлено несколькими факторами. Так, имеющаяся схема зон охраны не соответствовала требованиям вступившего в силу в 2006 году закона "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь", который определил нормы в отношении проектов зон охраны и устанавливаемых ими режимов содержания. В 2013 году на рассматриваемую территорию была разработана градостроительная документация стадии "Детальный план", что формально отменяло действие разработанной схемы зон охраны».

Минкульт также отмечает, что проект зон охраны историко-культурной ценности «Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты Минского района Минской области» был утвержден 1 декабря 2014 года, а из-за того, что участок по ул. Мирошниченко, 49 расположен за границами зон охраны историко-культурной ценности, принятие решений по возможности строительства на нем находится за пределами компетенции Министерства культуры.