Музыкантов из Америки Анну Луиз Тюржон и Эдварда Тюржона задержали в минском аэропорту прямо перед вылетом. Оказалось, что пианисты нарушили безвизовый режим и вместо положенных 5 дней в стране провели 6. С ними беседовали 3 часа, оштрафовали на 256 долларов, в итоге они опоздали на рейс и еще 2.744 долларов им пришлось заплатить за новые билеты до Торонто.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Это очень обидно. Ведь мы, организаторы, не раз уточняли этот момент, нас заверили: никаких проблем не будет. Когда американские гости покупали билет, уточняли: не нужно ли им делать визу, если в Беларуси они будут пребывать 6 дней, но по суткам это меньше 5. Или они могут въехать по безвизовому режиму ? Поскольку документ о безвизовом режиме мы получили из МИДа, то стали звонить туда в международный отдел. Кроме того вопрос уточняло посольство США, которое поддерживает наш фестиваль, — рассказывает TUT.BY Наталья Котова Громова, организатор фестиваля «Duettissimo» и солистка Белгосфилармонии.

Когда везде было получено добро, американские пианисты Анна Луиз Тюржон и Эдвард Тюржона вылетели в Минск. В Национальный аэропорт они прибыли 28 февраля в 17.45, а обратный рейс был запланирован на 5 марта в 7.30 утра.

Утром Наталья Котова Громова проводила музыкантов в аэропорт. А через пять часов получила от них сообщение, они просили помочь разблокировать карточку своего американского банка, чтобы купить обратные билеты в Торонто.

Оказалось, во время регистрации пограничники сообщили иностранцам: они нарушили безвизовый режим. Их отвели в специальную комнату, где беседовали с ними три часа. В итоге, гости фестиваля опоздали на рейс и смогли вылететь только в 15.30, но для этого пришлось заново купить билеты домой.

— Возмущает, почему людей три часа держали сотрудники департамента гражданства и миграции? В итоге они заплатили три тысячи долларов! Штраф за нарушение безвизового режима и виза на 1 день обошлись в 256 долларов, остальные деньги ушли на покупку новых билетов, — говорит Наталья Котова Громова.

Организаторы отмечают «было бы не больно», если бы музыкантов оштрафовали и отпустили на свой рейс, тогда бы они не понесли огромные затраты.

— Конечно, они в шоке. Но это удивительные люди, очень любят Минск, приезжают к нам уже второй раз. К счастью, они не связывают эту ситуацию с людьми и искусством. Это известные люди в Америке и Канаде, а с ними так обошлись, — продолжает рассказывать организатор Наталья Котова Громова. — К сожалению, мы не взяли письменный ответ из МИДа, тогда и в голову не могло прийти, что нужно так сделать, подстраховаться. Уверена, если сейчас начнем звонить по тому же кругу, крайнего не найдем. После этой истории возникает вопрос: почему нигде нет доступных разъяснений? В ближайшее время к нам опять приезжают другие пианисты из Америки, теперь мы понимаем, что лучше сделать визу и ни на что не рассчитывать.

В Госпогранкомитете говорят, что их сотрудники поступили правильно и по закону.

— Действительно день прибывания у нас считаются с момента прилета. К примеру, если вы прибыли в Беларусь 1 марта в 20.00, то полностью все первое число будет засчитано как сутки прибывания. Это определено Положением Указа № 8. Кроме того еще есть постановление Совета министров, в соответствии с которым утверждены правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Беларуси. Этим положением также определяется порядок исчисления времени пребывания, как и для лиц, которые по двухсторонним соглашениям, имеют право находится у нас в течение 90 суток. То есть, эта практика у нас давно сложилась, она наработана и это не новшество. Но наши гости почему-то вели исчисление не днями, а сутками. Считаю, что эти вопросы организаторы должны были учитывать, — прокомментировал TUT.BY Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета.

Пограничники говорят, что они всегда обращали внимание в своих выступлениях на этот вопрос. Даже сделали специальную инфографику на русском и английском языках и разместили у себя на официальном сайте.

Напомним, безвизовый режим для иностранцев заработал 12 февраля . В Государственном пограничном комитете не могут вспомнить за это время аналогичных историй, в которую попали американские пианисты.