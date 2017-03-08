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Очередь за правдой: белорусы увлеклись полиграфом
09.03.2017 11:44 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Верить - не верить каждый решает сам или обращается к полиграфу. В Минске проверку на детекторе лжи преподносят даже в виде подарочного сертификата. Вызвать специалиста с оборудованием можно и на дом в любую точку страны. Компании проверяют новичков при приеме на работу, семьи - прислугу и друг друга. Место на детекторе пусто не бывает, отмечает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Полиграфолог Александр Радкевич начинает с теста на имена. Называют пять женских имен, в том числе и ваше настоящее. По правилам тестирования на этот вопрос нужно солгать, чтобы полиграф понял, как мой организм реагирует на ложь.
Изменения дыхания, давления и других показателей видны на экране. После этого теста полиграфолог задает вопросы, ради которых к нему обращаются. Чаще всего в его кабинет приходят решать бизнес-задачи. Например, кого лучше взять на должность топ-менеджера? Приходят и влюбленные пары, чтобы
С недавних пор проверку на полиграфе
Услуги полиграфа в Беларуси становятся все популярнее. Детектор лжи помогает подобрать достойные для работы кадры, проверить, есть ли у человека пагубные привычки, и поставить точку в служебных расследованиях. Нужно помнить лишь одно: полиграф определяет значимость темы для тестируемого, а не то, правду он говорит или нет.
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За помощью к полиграфологам обращаются сотрудники отдела кадров, влюбленные и силовики.
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