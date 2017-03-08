Верить - не верить каждый решает сам или обращается к полиграфу. В Минске проверку на детекторе лжи преподносят даже в виде подарочного сертификата. Вызвать специалиста с оборудованием можно и на дом в любую точку страны. Компании проверяют новичков при приеме на работу, семьи - прислугу и друг друга. Место на детекторе пусто не бывает, отмечает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Полиграфолог Александр Радкевич начинает с теста на имена. Называют пять женских имен, в том числе и ваше настоящее. По правилам тестирования на этот вопрос нужно солгать, чтобы полиграф понял, как мой организм реагирует на ложь.

Изменения дыхания, давления и других показателей видны на экране. После этого теста полиграфолог задает вопросы, ради которых к нему обращаются. Чаще всего в его кабинет приходят решать бизнес-задачи. Например, кого лучше взять на должность топ-менеджера? Приходят и влюбленные пары, чтобы разобраться в отношениях .

«Из моей практики 80% людям удалось помочь отрегулировать отношения. Они уходят отсюда, взявшись за руки. Я считаю, что это хороший результат», - говорит полиграфолог.

С недавних пор проверку на полиграфе проходят и сотрудники МВД Беларуси. Тех, кто не прошел тест, сразу не уволят, но над продлением контракта подумают.

«Метод, на мой взгляд, очень эффективный. Он позволяет нам упреждать многие негативные процессы и явления в нашей системе. Избавляться от нерадивых сотрудников, лиц, которые не должны работать в органах внутренних дел. Я не хочу использовать другие эпитеты», - пояснил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Услуги полиграфа в Беларуси становятся все популярнее. Детектор лжи помогает подобрать достойные для работы кадры, проверить, есть ли у человека пагубные привычки, и поставить точку в служебных расследованиях. Нужно помнить лишь одно: полиграф определяет значимость темы для тестируемого, а не то, правду он говорит или нет.