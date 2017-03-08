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Военная техника разных лет в июне проедет от Москвы до Бреста

09.03.2017 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Военная техника разных лет в июне проедет от Москвы до Бреста, сообщил БЕЛТА руководитель российской межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин.


Парад на День Независимости в Минске в прошлом году. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Колонна демилитаризованной техники 17 июня стартует из Москвы и двинется по Минскому шоссе в направлении белорусской границы. Предполагается, что колонну составит 15 экипажей из России, Беларуси, Армении и Казахстана. Организаторы рассчитывают посетить Оршу, Борисов, Минск, Барановичи и Кобрин. Более точно это станет известно после согласования с белорусской стороной. Конечной точкой маршрута будет Брест. Там 21 июня участники пробега примут участие в городских мероприятиях. Кроме этого, по пути колонны запланировано не менее 20 памятных акций.

Организаторы подчеркивают, что пробег «Дорога Мужества» носит социально-патриотический характер. За рулем будут гражданские люди, увлеченные военной техникой. «В небольших городах не всегда есть возможность провести парады. По пути следования колонна будет такие города посещать. Люди смогут увидеть эту технику, пообщаться с владельцами и сфотографироваться», — отметил Алексей Мигалин.

Техника пройдет расстояние в 2,3 тыс. км.

Пробег посвящен памяти героев Великой Отечественной войны и направлен на укрепление культурных связей между Россией и Беларусью.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Военная техника разных лет в июне проедет от Москвы до Бреста, сообщил БЕЛТА руководитель российской межрегиональной общественной организации...

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