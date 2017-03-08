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"Не стыдно спросить" об усыновлении в Беларуси. Присылайте вопросы!
09.03.2017 13:15 — Новости Общества | Tut.by
В июле в Беларуси пройдет второй
Кто и почему усыновляет детей в Беларуси, как общество воспринимает усыновителей, получают ли семьи должную поддержку и помощь со стороны специалистов, как приемные родители решают проблемы усыновленных детей и почему вопросы усыновления - не локальные проблемы усыновителей, а тема, важная для всего общества - об этом и многом другом можно узнать у гостей нового выпуска
Напоминаем, что проект "Не стыдно спросить" - единственный проект TUT.BY, построенный исключительно на вопросах наших пользователей. Задать вопросы для Ольги Головневой можно на форуме под этим анонсом. Следите за записью программы в прямом эфире в нашем паблике
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Кто и почему усыновляет детей в Беларуси, как общество воспринимает усыновителей, получают ли семьи должную поддержку и помощь со стороны специалистов,...
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