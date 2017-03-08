В июле в Беларуси пройдет второй Фестиваль семей усыновителей "Родные люди". Главная задача таких встреч - способствовать переходу общества от сохранения "тайны усыновления" к культуре открытого приёма детей в семьи.

Кто и почему усыновляет детей в Беларуси, как общество воспринимает усыновителей, получают ли семьи должную поддержку и помощь со стороны специалистов, как приемные родители решают проблемы усыновленных детей и почему вопросы усыновления - не локальные проблемы усыновителей, а тема, важная для всего общества - об этом и многом другом можно узнать у гостей нового выпуска проекта "Не стыдно спросить" , координатора проекта "Фестиваль семей усыновителей", специалиста по семейному устройству Ольги Головневой и родителя-усыновителя Александра Зарецкого. Они придут в студию TUT.BY в пятницу, 10 марта, в 12 часов.

Напоминаем, что проект "Не стыдно спросить" - единственный проект TUT.BY, построенный исключительно на вопросах наших пользователей. Задать вопросы для Ольги Головневой можно на форуме под этим анонсом. Следите за записью программы в прямом эфире в нашем паблике в социальной сети Facebook , итоговая версия выпуска будет опубликована на портале в воскресенье, 12 марта.

