МИНСК, 9 мар — Sputnik. Состояние двухлетней девочки, пострадавшей при пожаре в общежитии в Новополоцке, оценивается как удовлетворительное, сообщили Sputnik в Витебском областном управлении МЧС.



© Sputnik / Виктор Толочко Ребенок пострадал в результате пожара в общежитии в Новополоцке

Пожар в пятиэтажном здании общежития по Молодежной, 67 произошел ночью 9 марта: в общем коридоре на последнем этаже загорелся диван. В результате происшествия была госпитализирована двухлетняя девочка. Врачи диагностировали у нее отравление продуктами горения.

"Состояние ребенка в настоящее время удовлетворительное стабильное", — проинформировали в УМЧС.

Спасатели рассказали, что возгорание было ликвидировано жильцами общежития. По их словам, причина пожара устанавливается.