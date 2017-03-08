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Пожар в новополоцком общежитии: МЧС рассказало о состоянии девочки
09.03.2017 13:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар — Sputnik. Состояние двухлетней девочки, пострадавшей при пожаре в общежитии в Новополоцке, оценивается как удовлетворительное, сообщили Sputnik в Витебском областном управлении МЧС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пожар в пятиэтажном здании общежития по Молодежной, 67 произошел ночью 9 марта: в общем коридоре на последнем этаже загорелся диван. В результате происшествия была госпитализирована двухлетняя девочка. Врачи диагностировали у нее отравление продуктами горения.
"Состояние ребенка в настоящее время удовлетворительное стабильное", — проинформировали в УМЧС.
Спасатели рассказали, что возгорание было ликвидировано жильцами общежития. По их словам, причина пожара устанавливается.
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Медсестра местной больницы позвонила ночью спасателям и рассказала, что к ним поступила маленькая девочка, отравившаяся продуктами горения при пожаре.
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