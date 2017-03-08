На недавнем круглом столе, организованном газетой «СБ. Беларусь сегодня», шла речь о статусе урочища Куропаты, где в 30-е годы прошлого века были захоронены тысячи граждан. Прозвучали предложения создать в Куропатах Всебелорусский мемориал памяти и скорби. Какие места захоронений в столице сейчас причислены к историко-культурным ценностям, выясняло издание «Минск-Новости».

Комплекс Кальварийского кладбища в пределах ограды 1795 года

— В Минске ведется учет воинских захоронений, всего их 115, — говорит специалист главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Наталья Смольская. — Это как одиночные, так и братские могилы, всего в них похоронено около 501 тысячи человек. Речь идет не только о военнослужащих, но и о мирных гражданах. Сведения о захороненных воинах ежегодно пополняются, поскольку ведутся поисковые работы и выявляются имена погибших. Все могилы содержатся в удовлетворительном состоянии.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Кальварийское кладбище — самое старое из сохранившихся в Минске мест захоронений. По некоторым версиям, его возраст превышает 600 лет.

Самый древний из памятников, дошедших до наших дней, — красный гранитный валун сестер Амульских 1808 года.

На Кальварии хоронили солдат войны 1812 года, Первой и Второй мировых войн, мирных граждан-жертв фашизма. В 1967 году кладбище было закрыто для массового погребения.

Военное кладбище на улице Козлова

Сформировалось в 1840-х, однако точная дата основания в письменных источниках не указана. Известно, что в те годы кладбище относилось к военному госпиталю и располагалось в лесу за пределами городской черты, на территории архиерейской усадьбы.

В конце 1890-х по проекту минского епархиального архитектора в память о воинах, погибших в русско-турецкой войне 1877−1878 годов, здесь была возведена Александро-Невская церковь. Она действует по сей день. Сейчас находится на реставрации.

В 1920—1930-х на Военном кладбище хоронили видных государственных, военных, научных деятелей, представителей творческой интеллигенции. После освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков — участников Минского подполья, воинов, погибших при освобождении города.

С середины 1950-х Военное кладбище закрыли для погребений. В 1982—1983 годах проведены реставрационные работы в Александро-Невской церкви. В 2005-м участок воинских захоронений реконструирован и благоустроен.

К слову, там на могилах выдающихся белорусских литераторов Янки Купалы и Якуба Коласа установлены памятники.

Минское братское военное кладбище 1914−1918 годов

Захоронения на территории между современными Старовиленским трактом и улицей Червякова проводили до 1918 года, а по некоторым данным — до 1920-го. Во время оккупации Минска немецко-фашистские захватчики устроили на кладбище лагерь смерти для военнопленных и гражданского населения. Узников держали под открытым небом, в тесноте, без воды и пищи. Умерших хоронили в 50 метрах от лагеря.

— Списки похороненных там людей находились в архивах Российской Федерации, — уточняет специалист. — Мемориал на этом месте открыли в августе 2011 года. Вскоре после этого он был отмечен среди лучших на республиканском конкурсе «Лучший пример охраны историко-культурного наследия».

Братская могила советских военнопленных, партизан и мирных жителей на 9-м километре Московского шоссе

В окрестностях Минска существовало несколько мест массового уничтожения фашистами военнопленных и мирных граждан. Одно из них — в районе бывшей деревни Уручье на северо-восточной окраине города. Мемориал в память о 30 000 расстрелянных и захороненных там граждан создан в 1959-м. Расположен он напротив главного входа на территорию Военной академии Республики Беларусь. Представляет собой обелиск, поставленный на стилобат, облицованный красным гранитом. На нем размещена мемориальная доска с памятной надписью. С обеих сторон обелиска изображены приспущенные флаги.

— Несколько лет назад там провели реставрацию, — говорит Смольская. — Сегодня памятник находится в хорошем состоянии. Когда выявляются новые имена погибших, они также вписываются.

Мемориальный комплекс «Тростенец»

Строительство мемориала осуществлялось в Минске при поддержке Главы государства. Первая очередь тожественно открыта в 2015-м.

Комплекс создан на месте расположения одноименного концентрационного лагеря времен Второй мировой войны — самого крупного на территории Белоруссии. За время его существования там погибло более 206 000 человек.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 60-е годы прошлого века был установлен обелиск с Вечным огнем в Большом Тростенце, памятники на месте сарая, в котором нацисты сожгли 6500 заключенных, и в урочище Шашковка — на месте кремационной ямы-печи, где было уничтожено около 50 000 человек. В 2002 году в урочище Благовщина установили памятный знак на месте массовых расстрелов мирных граждан, военнопленных, участников антифашистского подполья.

18 марта 2016 года состоялись митинг-реквием «Врата памяти» в мемориальном комплексе «Тростенец» с символической посадкой деревьев, а также торжественная церемония закладки капсул с пеплом и землей с территории Тростенца в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Почтить память погибших собрались представители общественности, органов государственного управления и дипломатических миссий.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Строительство мемориального комплекса продолжается. Площадь комплекса «Тростенец» — 110 га, — говорит Смольская. — Как и в предыдущие годы, в инвестиционной программе города заложены определенные финансовые средства. Открыты благотворительные счета, на которые перечисляется часть средств, заработанных на республиканском субботнике, а также пожертвования граждан и организаций Беларуси и других стран.

Территория бывшего Масюковщинского лагеря смерти

Мемориал создан на месте, где находился лагерь «Шталаг-352», созданный немцами в июле 1941-го возле пересечения нынешних улиц Нарочанской и Тимирязева. Еще в 1949 году здесь был установлен временный памятник, в 1956-м его заменили постоянным. В 1960-е годы вокруг мемориала благоустроили зеленую зону. В 2006-м проведена его реконструкция.

— В братских могилах там похоронены около 80 тысяч человек, — рассказывает Наталья Смольская. — В 2016-м в ходе поисковых работ на улице Лынькова нашли останки еще 114 воинов Красной Армии. Были обнаружены несколько воинских жетонов, по которым удалось узнать фамилии погибших. 2 июля 2016 года на территории мемориала состоялась церемония перезахоронения останков воинов. На нее прибыли родственники погибших из России и Украины.

Восточное кладбище на проспекте Независимости

Решение о его создании принято в 1951 году. Там похоронены многие советские государственные, военные деятели, Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, ученые, писатели, композиторы, актеры, художники и другие. Есть братские могилы подпольщиков и советских воинов.

Наиболее ранние захоронения имеют традиционное для тех лет оформление: памятник и металлическое ограждение. На центральной аллее кладбища находится могила советского государственного деятеля Петра Машерова. Она, как и другие памятники этого некрополя, к примеру установленные таким деятелям, как Федор Сурганов, Иван Мележ, Леонид Беда и другим, имеет статус историко-культурной ценности.





Массовые погребения на кладбище происходили до 1971 года. С 1975-го оно открыто только для почетных захоронений.

Сегодня занимает площадь чуть более 23 га. Главный вход расположен со стороны проспекта Независимости.

— Городские кладбища находятся на балансе КУП «Спецкомбинат коммунально-бытового обслуживания». Средства на содержание и текущий ремонт территорий мест погребения выделяются из бюджета города. Частные захоронения в соответствии с действующим законодательством должны благоустраиваться родственниками или теми лицами, которые установили надгробия. Специализированная организация не может самовольно осуществить там какие-либо работы: сначала нужно установить, что захоронение бесхозное, провести инвентаризацию. По Закону «О погребении и похоронном деле» эта процедура занимает не менее двух лет, — резюмировала собеседница.





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