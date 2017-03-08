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Новые школы в Минске будут строить с бассейнами

09.03.2017 13:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Новые школы и большинство детских садов в Минске будут строить с бассейнами. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

«В составе плавательных бассейнов в общеобразовательных школах предусматриваются две ванны размером 25×11 метров для обучения плаванию учащихся и 11×6 метров для детей дошкольного возраста от трех лет», — отметили в Мингорисполкоме.

Строительство бассейнов предусматривается всеми проектами по возведению средних общеобразовательных школ, а также большинства детских дошкольных учреждений.

В Мингорисполкоме также рассказали, что в прошлом году был разработан проект бассейна для использования в качестве типового и начато его строительство в Московском районе Минска. В первом полугодии 2017 года бассейн № 3 по генплану в микрорайоне Дружба-2 будет введен в эксплуатацию. Также в текущем году с использованием аналогичного проекта планируется начать строительство двух бассейнов в Заводском районе по улице Селицкого и Фрунзенском по улице Горецкого.

«Такие бассейны рассчитаны на 70 посещений в смену, в их составе две ванны размером 25×11 метров глубиной от 1,2 до 1,8 м и 10×8 метров глубиной от 0,6 до 0,8 метров», — говорится в сообщении мэрии. Руководством города поставлена задача построить по одному бассейну в каждом районе города Минска.

Следует отметить, что решение проблемы не ограничилось использованием только бюджетных средств. В результате проведенной работы за счет внебюджетных источников финансирования осуществляется строительство плавательного бассейна в составе многофункционального комплекса по ул. Семашко в Минске. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства бассейна в районе улиц Рафиева — Белецкого.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководством города поставлена задача построить по одному бассейну в каждом районе города Минска.

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