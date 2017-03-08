В Витебске ночь на 8 марта стала самой теплой за всю историю наблюдений, сообщили в областном гидрометеоцентре.

«Ночью 8 марта в Витебске отмечено 2,6 градуса тепла — обновился рекорд ночной температуры, установленный в 2016 году. Тогда в областном центре было 2,4 градуса со знаком плюс», — констатировали в облгидромете.

Рекорды температур обновились в Витебске также 1 и 4 марта. Так, в первые сутки весны установлен новый максимум ночной температуры — 2,8 градуса тепла. До этого самой теплой считалась ночь 2000 года со значением 1,2 градуса выше нуля.

А 4 марта обновились два максимума — среднесуточной и дневной температуры. Новые рекорды — 3,4 и 7,4 градуса тепла соответственно. Таким образом, побиты значения 1995 года. Тогда среднесуточная температура составила 3,3 градуса со знаком плюс, а дневной максимум — 7,2 градуса тепла.

Кроме того, 4 марта в Витебске повторился рекорд ночной температуры, отмеченный в 1979 году, — 1,1 градуса выше нуля.

Что же касается 9 марта, то самым теплым этот день был в 2015 году — 9,3 градуса тепла, а самая теплая ночь отмечена в 2016-м — 4,7 градуса со знаком плюс.

Бывали времена, когда в начале марта в Витебске трещали лютые морозы. Так, ночью 1965 года в городе было минус 25,6 градуса. А в 1985 и 2004 годах высота снежного покрова достигала 62 см.