Блистательная спортивная карьера Игоря Бокого показала, что люди с инвалидостью способны отстаивать спортивную честь страны на мировом уровне. Однако на родине пловца в Бобруйске до сих пор нет структуры, которая бы курировала вопросы подготовки паралимпийцев. Пловцов-инвалидов в местном водно-спортивном комплексе «Лесной» тренирует инструктор-методист Родион Синицын. На свой страх и риск. Отмечая при этом, что за такую самодеятельность его следовало бы уволить. Но в этом случае Беларусь потеряет несколько перспективных спортсменов, а бобруйчане, диагнозы которых звучат как приговор, — надежду если и не на полное выздоровление, то хотя бы на длительную ремиссию.





Воскресным днем в бассейне ВСК «Лесной» не особо многолюдно: поплавать приходят те, кто действительно находит силы и желание ехать на окраину города ради часовой тренировки. Среди них — несколько подопечных Родиона Синицына, которых он решил собрать вместе, чтобы те почувствовали дух соперничества. Ведь не за горами открытый чемпионат Беларуси по плаванию среди инвалидов по зрению и опорно-двигательному аппарату. Инструктор говорит, что от Бобруйска в нем будут участвовать 4−5 человек, среди которых — 32-летняя Светлана Гацко, завоевавшая в 2016 году первое место по республике в классе S-7 вольным стилем на дистанции 50 метров. Победу женщина одержала после нескольких месяцев тренировок — до этого, по ее словам, она вообще не умела плавать. История Светланы Гацко непростая: десять лет назад у женщины, которая находилась на седьмом месяце беременности, случился инсульт.





— Операцию на мозг делали вместе с кесаревым сечением, — рассказывает спортсменка, речь у которой до сих пор, несмотря на занятия с логопедом, полностью не восстановилась.

Ее сына удалось спасти, однако малышу поставили диагноз — детский церебральный паралич. У самой же Светланы все еще нарушена работа правой руки, которая находится в скрюченном состоянии. Узнав о том, что в ВСК «Лесной» есть инструктор, который занимается с детьми, страдающими ДЦП, Светлана привезла сюда своего сына. А потом и сама стала тренироваться. Результаты не заставили себя ждать — того, что не смогли сделать медики, удалось добиться Родиону Синицыну. Человеку без специального образования и навыков работы с инвалидами.





— Сейчас у меня уже хорошо действует плечо, стал разгибаться локоть, — улыбается Светлана и признается, что в воде забывает о проблемах со здоровьем. А неожиданная победа на чемпионате вселила в женщину уверенность в том, что она — инвалид второй группы — сможет вернуться к полноценной жизни.

— А ведь сперва врачи не давали никаких надежд. Говорили: будешь жить как «овощ».

«Сын ни одной тренировки не хочет пропускать»

Тренировка начинается, а в холле спорткомплекса остаются две женщины, которых объединяет общая беда — их сыновья страдают ДЦП. Лариса Гилевская, мама 12-летнего Влада, рассказывает, что стала водить сына на плавание с осени прошлого года.

— Я его вижу каждый день, поэтому не могу сказать, насколько улучшилось физическое состояние. Но Влад стал более самостоятельным, и плавание для него превратилось в смысл жизни. Ни одной тренировки не хочет пропускать!





























Мальчик уже перенес две операции, после которых начал ходить, однако находится на домашнем обучении. На плавание несколько раз в неделю его привозят родители.

У 10-летнего Клима Северинцева признаки ДЦП практически не заметны, хотя в полгода у него диагностировали левосторонний гемипарез, а позже — кисту головного мозга. Его мама Марина Зиновская рассказывает, что сперва сын увлекся футболом, но когда в секции потребовали справку из поликлиники, от тренировок пришлось отказаться. Мальчику показаны лишь индивидуальные спортивные занятия, так как любая травма во время командной игры может привести к летальному исходу.

— Полтора года назад мой одноклассник посоветовал отдать Клима на плавание, о чем мы нисколько не жалеем. Вода ведь и руки распрямляет, и ноги вытягивает, — говорит Марина и добавляет, что физически сын за это время очень окреп. — Сейчас вот на первые в свое жизни соревнования поедем.

Родиона Синицына женщины в прямом смысле слова боготворят. И не только потому, что он занимается с их детьми несколько раз в неделю. Причем, с каждым по индивидуальной программе. Гораздо важнее, что благодаря этому человеку семьи детей-инвалидов уже не остаются один на один со своей проблемой.





— Наши дети ведь никому не нужны. Вот исполнится им по 18 лет, пособие выплачивать перестанут, на работу их вряд ли возьмут. А в спорте все же есть перспективы, — считает Марина Зиновская.

По ее словам, именно инструктор по плаванию навел ее на мысль о возможной тренерской карьере сына. Победы на соревнованиях могут стать для Клима пропуском в спортивный либо педагогический вуз.

«Нам нужна структура, которая бы курировала эту работу»

Работать с людьми, которые нуждаются в реабилитации, Родион Синицын начал летом 2015 года. Говорит, что во всем случившемся есть доля мистики.

— Однажды возле бассейна ко мне подошел человек, по виду которого чувствовалось, что у него проблемы со здоровьем, и спросил: «Ты кто?». Инструктор по плаванию, отвечаю. И тогда он рассказал мне историю про друга, который на стройке в Москве упал с лесов и сломал позвоночник. Пока лежал в больнице, какой-то дедок посоветовал ему найти одного человека, способного его вылечить. Этот целитель ему в бассейне груз к ногам привязывал и заставлял плавать. В итоге сейчас друг продолжает работать на стройках в России, словно и не было никакой травмы. Вот я стою, слушаю и не могу понять: зачем мужик мне все это рассказывает? Примерно тогда же появилась 16-летняя Маша, мама которой просила помочь.





По словам Родиона, школьница перенесла несколько операций и передвигалась в инвалидной коляске. Шансов на восстановление было мало — раздробленные копчик и коленные чашечки, неправильно сросшиеся кости.

— Я месяцами думал, как ей помочь, разработал целый комплекс упражнений с различными приспособлениями, использовал поводки, удочки. Ведь она плывет, а ноги тянут ко дну, их нужно поддерживать и, одновременно, направлять туловище, — рассказывает инструктор.

Постепенно мышцы его подопечной настолько окрепли, что она смогла самостоятельно держаться на воде, плавать.

— Даже срывала аплодисменты на тренировках, — не без улыбки вспоминает собеседник. — Тогда и появилась идея заниматься с такими людьми, для нас ведь это — новое направление в спорте.

Паралимпийской плавчихой и бодибилдершей (впоследствии Маша увлеклась этим видом спорта) его первая подопечная не стала, но зато сейчас, пусть со специальными пластиковыми ортезами и тростью, может ходить без посторонней помощи.

«Хочу открыть для города это направление в спорте»

Сегодня Родион Синицын индивидуально работает как с детьми, так и со взрослыми. Для каждого подбирает свои упражнения и тренажеры, которые позволяют восстановить функции конечностей. Например, Климу в свое время помог обыкновенный бильярдный шар, который мальчик перекатывал в руках. Инструктор убежден, что от его подопечных требуется определенное мужество, чтобы бороться с недугом.

























— У Светы очень тяжелый случай, поначалу она даже правым плечом пошевелить не могла. Я много чего перепробовал, даже шину на руку накладывал и заставлял ее с нею плавать. Постепенно рука стала разжиматься, но потом Света расслабилась, пропустила занятия, и теперь нужно начинать все заново.

А вот от работы с ее сыном Родион отказался. Говорит, что перед такой сложной родовой травмой он бессилен.

— Люди меня сами находят, и сразу я никому не отказываю. Если вижу в глазах мольбу, то работаю, пока есть надежда. Но попадаются шалопаи, которых после нескольких занятий отправляю домой. Говорю, что они не чувствуют себя инвалидами.





Специальной секции в бассейне для людей с ограниченными возможностями нет, занимаются они вместе с другими пловцами, и этот факт очень беспокоит инструктора.

— Я ведь не могу за всеми уследить. Начнешь работать с инвалидом, а тут какой-нибудь пенсионерке помощь понадобится.

Плюс ко всему, занятия с инвалидами требуют медицинских навыков, поэтому на тренировках должен присутствовать человек с профильным образованием. Обо всем этом Родион Синицын может лишь мечтать. Радуется уже тому, что руководство спорткомплекса закрывает глаза на его инициативу.

— Правда, у меня 15 марта заканчивается срок контракта, его могут и не продлить, — вполне серьезно говорит инструктор и добавляет, что без работы не останется. Вот только не знает, кто тогда будет заниматься с инвалидами, которые нуждаются не столько в спортивных победах, сколько в обычной человеческой поддержке и помощи. Часто — мужской физической, ведь нужно иметь силу, чтобы вытащить пловца из бассейна, помочь ему одеться.





— Денег я не прошу. Но нам нужна защита — структура, которая бы курировала эту работу. Чтобы нам предлагали участие в соревнованиях, в сборах, потому что обмен опытом тоже очень важен. Хочу открыть для города это направление в спорте, которое считаю перспективным.