МИНСК, 9 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 мая трудоустроить всех безработных.

"Люди должны понимать, что они, прежде всего, должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены", — цитирует главу государства агентство БелТА .

Лукашенко отметил, что определенные методы по принуждению к труду направлены прежде всего на тех безработных, которые ведут асоциальный образ жизни. Тем же, кто по несчастью оказался без работы, власть должна помочь.

"И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут", — предупредил Лукашенко.

Говоря о создании рабочих мест, президент предложил использовать рабочий труд вместо дорогостоящей техники.

"Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей", — предложил Лукашенко.

Президент не согласился с мнением, что в Беларуси сейчас наблюдаются проблемы с трудоустройством.