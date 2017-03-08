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В Гродненском университете будут проводить профессорские субботы для всех желающих

09.03.2017 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Профессорские субботы будут проводить в Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы. Преподаватели — профессоры, доценты, молодые ученые будут давать открытые лекции и мастер-классы, посетить которые смогут все, кому это интересно, предварительно зарегистрировавшись на сайте университета, сообщает БЕЛТА.


Фото: top9.by, носит иллюстративный характер

В вузе в доступной форме расскажут о перспективных направлениях развития науки, объяснят сложные понятия и продемонстрируют достижения в различных областях.

Проект стартовал с профессорской субботы для интересующихся программированием и компьютерами на факультете математики и информатики, который и инициировал такие субботние мероприятия. В основном на лекцию пришли ученики старших классов школ. Им рассказали об элементарной вероятности, о том, как готовят хакеров и как прогнозируются лотерейные выигрыши.

Мероприятия поднимают престиж университета, позволяют представить достижения вузовской науки в доступной форме, что актуально в Год науки. Они также помогут сориентироваться старшеклассникам и учащимся лицеев и колледжей в выборе профессии, отметили в вузе.

 
 
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Преподаватели - профессоры, доценты, молодые ученые будут давать открытые лекции и мастер-классы, посетить которые смогут все, кому это интересно, предварительно...

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