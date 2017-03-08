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Первые случаи укусов клещей зарегистрированы в Гомеле

09.03.2017 14:05 — Новости Общества | Tut.by  
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В лечебные учреждения Гомеля уже начали обращаться первые пострадавшие от укусов клещей. Специалисты просят соблюдать меры предосторожности.

— Насекомое начинает пробуждаться при среднедневной температуре 3−5 градусов, а при температуре 15 градусов оно становится максимально активным, — прокомментировал ситуацию энтомолог Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии Евгений Радькович.

Специалист советует, отправляясь на природу, подбирать одежду так, чтобы она плотно прилегала к телу. При этом стараться каждые полчаса осматривать ее и свои открытые участки тела. Весьма эффективным является применение репеллентов, представленных в розничной торговой сети.

— Если клещ все-таки присосался, его необходимо сразу же удалить, — уточняет Евгений Радькович. — Для этого накладывают на кровососа непосредственно у кожи петлю из нитки или пинцет и, осторожно раскачивая его, удаляют вместе с хоботком. После ранку обрабатывают йодом или спиртом. Для исследования удаленного клеща следует поместить в чистую посуду с чуть смоченной водой ватой (бумагой). Если выяснится, что клещ инфицирован, врачи поликлиники назначат пострадавшему профилактическое лечение.

Исследования проводятся на платной основе в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Первые случаи укусов клещей зарегистрированы в Брестской области

 
Теги: Гомель
 
 
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Насекомое начинает пробуждаться при среднедневной температуре 3-5 градусов, а при температуре 15 градусов он становится максимально активным.

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