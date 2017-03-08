В лечебные учреждения Гомеля уже начали обращаться первые пострадавшие от укусов клещей. Специалисты просят соблюдать меры предосторожности.

— Насекомое начинает пробуждаться при среднедневной температуре 3−5 градусов, а при температуре 15 градусов оно становится максимально активным, — прокомментировал ситуацию энтомолог Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии Евгений Радькович.

Специалист советует, отправляясь на природу, подбирать одежду так, чтобы она плотно прилегала к телу. При этом стараться каждые полчаса осматривать ее и свои открытые участки тела. Весьма эффективным является применение репеллентов, представленных в розничной торговой сети.

— Если клещ все-таки присосался, его необходимо сразу же удалить, — уточняет Евгений Радькович. — Для этого накладывают на кровососа непосредственно у кожи петлю из нитки или пинцет и, осторожно раскачивая его, удаляют вместе с хоботком. После ранку обрабатывают йодом или спиртом. Для исследования удаленного клеща следует поместить в чистую посуду с чуть смоченной водой ватой (бумагой). Если выяснится, что клещ инфицирован, врачи поликлиники назначат пострадавшему профилактическое лечение.

Исследования проводятся на платной основе в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Первые случаи укусов клещей зарегистрированы в Брестской области