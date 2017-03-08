8-е марта в деревне Красная Слобода Солигорского района закончилось трагически. Школьные друзья пошли играть на стадион в футбол, в какой-то момент Женя повис на металлических воротах, стал их раскачивать и они рухнули, смертельно травмировав ребенка.

Сейчас в средней школе, где учился мальчик, идет экстренное совещание, в среду, 8 марта, здесь работал следователь. ЧП случилось на школьном стадионе, который находится недалеко от здания.

Как рассказывают учителя, днем 8 марта ребенок вместе с одноклассником пошли играть в футбол, позже к ним присоединился старшеклассник.

- Дети играли возле переносных ворот. Наши учителя физической культуры положили их на стадионе, но кто-то в вечернее время мог их установить. Очевидцы говорят, что Женя подпрыгнул, повис на воротах, раскачался, упал, а они уже рухнули на него. Мальчик погиб на глазах у друзей, - комментирует TUT.BY завуч Краснослободской школы Алла Филипповна.

На стадион прибежали родители, учителя, администрация школы, приехала скорая и следователи. В администрации уверяют: у них есть специальный приказ, по которому детям в выходные и праздничные дни нельзя находиться на территории школы. Об этом они постоянно напоминают ученикам, но «дети есть дети».

- Доступ к стадиону открыт, однако ребята на нем не занимаются. Уроки физической культуры здесь проходят только в первую и четвертую четверти, остальное время — в спортзале. Обследование оборудования было запланировано на 24 марта перед началом последней четверти, - уточняет завуч Краснослободской школы.

На месте ЧП продолжает работать следственная группа. Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смерти 12-летнего мальчика.