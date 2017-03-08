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Лукашенко требует "кровь из носу" обеспечить зарплату в $500

09.03.2017 14:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании об актуальных вопросах развития страны напомнил о необходимости неукоснительного исполнения ранее данных поручений по доведению в течение года средней зарплаты до уровня в 500 долларов США и поддержанию жесткой исполнительской дисциплины.

Лукашенко требует "кровь из носу" обеспечить зарплату в 0
© Sputnik/
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Требование о доведении к концу года средней зарплаты по стране до 500 долларов в эквиваленте Лукашенко озвучил еще в минувшем году, а в ходе последней пресс-конференции в феврале 2017 года вновь подтвердил. 

"Если в течение этого года не будет выполнено мое задание по 500 долларов средней зарплаты – там уже ерничать кое-кто начинает, – пеняйте сами на себя. Мы с вами об этом уже договорились. Если мы выйдем на эту цифру, к нам претензий не должно быть", – сказал президент, слова которого приводит его пресс-служба.

При этом Лукашенко подчеркнул, что таким образом должны быть сняты претензии и со стороны работающих, и со стороны социальных иждивенцев, "интеллигенции и прочих".

"Кровь из носу мы должны решить эту проблему — обеспечить людей работой и среднюю зарплату по стране в 500 долларов", – сказал президент.

Лукашенко также обратил внимание на важность поддержания жесткой исполнительской дисциплины. "Сказал – больше не повторяю. Если это Минская область, то Шапиро (председатель Минского облисполкома Семен Шапиро – Sputnik) никому два раза не должен говорить. Ни рабочему, ни крестьянину, ни врачу, ни учителю. Я уже не говорю о вертикали власти", – сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент также напоминает о необходимости обеспечить всех людей работой, а местным и региональным властям – о жесткой исполнительской дисциплине.

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