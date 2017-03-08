МИНСК, 9 мар – Sputnik. Проблем с трудоустройством выпускников вузов после двойного выпуска в 2017 году не будет, заверил журналистов в среду первый замминистра образования Беларуси Вадим Богуш.

Летом текущего года на некоторых специальностях учебных заведений будут выпускаться студенты, обучавшиеся и по пятилетней программе, и по четырехлетней.

"Это не проблема. В этом году двойной выпуск будет по связанным с информационными технологиями специальностям, а также в небольшой степени у гуманитариев", – сказал Богуш.

По словам первого замминистра, трудностей с трудоустройством данных выпускников не ожидается.

Богуш напомнил, что распределением выпускников вузов занимаются сами высшие учебные заведения, и ни о каких проблемах в связи с этим пока не известно.