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Минобразования: проблем с двойным выпуском нет

09.03.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар – Sputnik. Проблем с трудоустройством выпускников вузов после двойного выпуска в 2017 году не будет, заверил журналистов в среду первый замминистра образования Беларуси Вадим Богуш. 

Летом текущего года на некоторых специальностях учебных заведений будут выпускаться студенты, обучавшиеся и по пятилетней программе, и по четырехлетней. 

"Это не проблема. В этом году двойной выпуск будет по связанным с информационными технологиями специальностям, а также в небольшой степени у гуманитариев", – сказал Богуш. 

По словам первого замминистра, трудностей с трудоустройством данных выпускников не ожидается.

Богуш напомнил, что распределением выпускников вузов занимаются сами высшие учебные заведения, и ни о каких проблемах в связи с этим пока не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам первого замминистра образования, двойной выпуск в текущем году будет только у части гуманитариев и "айтишников".

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