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Минобразования: проблем с двойным выпуском нет
09.03.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Проблем с трудоустройством выпускников вузов после двойного выпуска в 2017 году не будет, заверил журналистов в среду первый замминистра образования Беларуси Вадим Богуш.
Летом текущего года на некоторых специальностях учебных заведений будут выпускаться студенты, обучавшиеся и по пятилетней программе, и по четырехлетней.
"Это не проблема. В этом году двойной выпуск будет по связанным с информационными технологиями специальностям, а также в небольшой степени у гуманитариев", – сказал Богуш.
По словам первого замминистра, трудностей с трудоустройством данных выпускников не ожидается.
Богуш напомнил, что распределением выпускников вузов занимаются сами высшие учебные заведения, и ни о каких проблемах в связи с этим пока не известно.
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По словам первого замминистра образования, двойной выпуск в текущем году будет только у части гуманитариев и "айтишников".
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