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Депутат: за рубежом учатся не худшие, а лучшие студенты Беларуси

09.03.2017 15:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар – Sputnik. Порядка 35 тысяч белорусов получают высшее образование за рубежом, рассказал журналистам в четверг глава постоянной комиссии по образованию, культуре и науки Палаты представителей республики Игорь Марзалюк.

Депутат: за рубежом учатся не худшие, а лучшие студенты Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
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Депутаты и Минобзования продолжают работать над новой редакцией кодекса об образовании, который был представлен на общественное обсуждение в начале февраля. По слова Марзалюка, кодекс еще не поступил в палату, но парламентарии занимаются рассмотрением его положений "для того, чтобы кодекс не был сырым и был полностью готов".

"Например, что должно быть в кодексе – ясные критерии и определения, как у немцев или шведов, в том числе, например, и требования к минимальному баллу при поступлении в университеты", – высказался депутат. 

По словам Марзалюка, сверхдоступность высшего образования рождает недовольство лучших выпускников – их потребности полностью не удовлетворяются. 

"Сейчас 35 тысяч учатся за рубежом, и это не худшие студенты, а лучшие. Вернутся ли они – это большой вопрос. Но должно быть достаточное качество и для них, чтобы они могли получить должный уровень образования и в Беларуси", – заключил Марзалюк.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению Марзалюка, белорусская высшая школа в республике должна предоставлять студентам качественное образование.

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