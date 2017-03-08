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Депутат: за рубежом учатся не худшие, а лучшие студенты Беларуси
09.03.2017 15:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Порядка 35 тысяч белорусов получают высшее образование за рубежом, рассказал журналистам в четверг глава постоянной комиссии по образованию, культуре и науки Палаты представителей республики Игорь Марзалюк.
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутаты и Минобзования продолжают работать над новой редакцией кодекса об образовании, который был представлен на общественное обсуждение в начале февраля. По слова Марзалюка, кодекс еще не поступил в палату, но парламентарии занимаются рассмотрением его положений "для того, чтобы кодекс не был сырым и был полностью готов".
"Например, что должно быть в кодексе – ясные критерии и определения, как у немцев или шведов, в том числе, например, и требования к минимальному баллу при поступлении в университеты", – высказался депутат.
По словам Марзалюка, сверхдоступность высшего образования рождает недовольство лучших выпускников – их потребности полностью не удовлетворяются.
"Сейчас 35 тысяч учатся за рубежом, и это не худшие студенты, а лучшие. Вернутся ли они – это большой вопрос. Но должно быть достаточное качество и для них, чтобы они могли получить должный уровень образования и в Беларуси", – заключил Марзалюк.
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По мнению Марзалюка, белорусская высшая школа в республике должна предоставлять студентам качественное образование.
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