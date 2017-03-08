Витебская семья Дивиных воспитывает 8 детей. Трое из них — подростки от 15 до 18 лет, 7 марта они ушли в школу и пропали. До настоящего времени местонахождение ребят неизвестно. Родители обращаются за помощью в розыске ко всем неравнодушным людям.



Слева направо: в серой майке — Тимур, в зеленой футболке — Руслан, рядом с ним — Инга (она дома), затем — Катя, которая ушла вместе с братьями. Фото: архив семьи Дивиных

— Старший сын, ему уже 21 год, живет в США, учится в университете. Остальные семеро проживают с нами. Это 18-летний Руслан, а также подростки Тимур (16 лет), Катя (15 лет), Андрей (13 лет). И самые младшие — Инга (9 лет), Кристина (6 лет), Лев (5 лет), — рассказал TUT.BY глава семьи Руслан Дивин.

7 марта старшие подростки Руслан, Тимур и Катя ушли утром в школу, но домой не вернулись. Дети забрали свои паспорта, взяли деньги, но оставили мобильные телефоны. В квартире также нашли записку, в которой ребята сообщили, что уходят, так как опасаются наказания за плохое поведение.

— В тот день с детьми оставалась бабушка. Нас с женой дома не было: иногда мы уезжаем по делам бизнеса в Москву. Но в свое отсутствие всегда контролируем детей по скайпу и другим каналам связи. Пока нас не было дома, дети сходили на день рождения, и в компании друзей решили попробовать спиртное и сигареты. Уверен, что они этого раньше никогда не делали. Я узнал об этом и сказал детям, что, когда вернусь, их ожидает серьезный разговор. И после этого дети решили уйти. Мы провели домашнее расследование и поняли, что ребята собирались в дорогу, так как заранее подготовили полотенца, обувь, другие необходимые предметы, — взволнованно рассказывает Руслан Дивин.

Вечером того же дня, 7 марта, родители написали заявление в милицию. «Но там нам сказали, что уголовное дело о пропаже детей они могут завести только через 10 дней. Через такой же промежуток времени смогут дать в розыск и фото детей. Но мы не можем ждать столько времени, мы очень волнуемся», — говорит мужчина.

Всех знакомых детей родители уже обошли. Каких-то версий, где они еще могут находиться, у отца и матери нет.

— Дорогие дети, Руслан, Тимур и Катя! Если вы читаете эти строки, вернитесь, пожалуйста, домой! — со слезами просит отец. — Мы вас очень любим и ждем!

Просьба ко всем, кто видел подростков, изображенных на фото вверху (кроме 9-летней Инги), или что-то знает о их местонахождении, позвонить их родителям. Контакты: +375 (25) 603−18−56 (Лайф), +375 (29) 529−44−52 (МТС).