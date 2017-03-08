|
Минскавтодор: разметка на дорогах Минской области будет от Swarovski
09.03.2017 15:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Стеклянные шарики Swarovski будут использоваться при нанесении разметки на дорогах в Минской области, сообщил в понедельник начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодор-Центр" Дмитрий Демидович.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В этом году при нанесении разметки мы будем использовать стеклянные микрошарики такой известной фирмы, как Swarovski", – цитирует
Он также уточнил, что основными производителями данной продукции являются российский завод в Гусь-Хрустальном и Swarovski.
По информации Демидовича, в текущем году на разметку планируется потратить 4,6 миллиона рублей, а на текущий ремонт дорог – 13,8 миллиона.
Представитель Минскавтодора рассказал, что в ближайшие дни предприятие начнет готовить дороги к весенне-летнему периоду – будет производиться уборка мусора, очистка обочин и проезжей части, заделываться ямы.
Среди планируемых работ также покраска автопавильонов и скамеек, стоек знаков, установка сигнальных столбиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В текущем году на нанесение разметки планируется потратить 4,6 миллиона рублей.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии