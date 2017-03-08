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Минскавтодор: разметка на дорогах Минской области будет от Swarovski

09.03.2017 15:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар – Sputnik. Стеклянные шарики Swarovski будут использоваться при нанесении разметки на дорогах в Минской области, сообщил в понедельник начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодор-Центр" Дмитрий Демидович.

Минскавтодор: разметка на дорогах Минской области будет от Swarovski
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В этом году при нанесении разметки мы будем использовать стеклянные микрошарики такой известной фирмы, как Swarovski", – цитирует БелТА слова Демидовича.

Он также уточнил, что основными производителями данной продукции являются российский завод в Гусь-Хрустальном и Swarovski.

По информации Демидовича, в текущем году на разметку планируется потратить 4,6 миллиона рублей, а на текущий ремонт дорог – 13,8 миллиона.

Представитель Минскавтодора рассказал, что в ближайшие дни предприятие начнет готовить дороги к весенне-летнему периоду – будет производиться уборка мусора, очистка обочин и проезжей части, заделываться ямы. 

Среди планируемых работ также покраска автопавильонов и скамеек, стоек знаков, установка сигнальных столбиков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В текущем году на нанесение разметки планируется потратить 4,6 миллиона рублей.

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