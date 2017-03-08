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Замминистра образования: за шестой школьный день учителям должны платить местные власти
09.03.2017 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Как оплачивать учителям работу в шестой школьный день, должны решать местные органы власти. Такое мнение сегодня высказал первый замминистра образования Вадим Богуш. При этом ведомство обещает защищать права педагогов.
— В Кодексе об образовании у нас закреплена пятидневная рабочая неделя. Все остальное регулируется подзаконными актами. В этой части хватит полномочий местным органам власти принимать решения с учетом рекомендация Минобразования. Они — учредитель, который должен обеспечивать организационные процессы, — сказал Вадим Богуш.
Напомним, в январе министр образования Игорь Карпенко подписал указ о новых формах работы в
Указ у некоторых учителей вызвал вопросы, например, о том, как будут оплачиваться субботние часы.
— в 6-й день чаще всего были задействованы классные руководители. Им это время оплачивается как часы ОВР (организационно-воспитательная деятельность), хоть и скудно. Учителя-предметники, которые проводят по субботам свои факультативы, получают оплату за эти часы. Но будет ли им оплачиваться новая форма работы — консультации? И если да, то как? —
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Как оплачивать учителям работу в шестой школьный день, должны решать местные органы власти. Такое мнение сегодня высказал первый замминистра образования Вадим...
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