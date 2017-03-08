Аудиоиздания станут продолжением проекта «Гродно: услышать невидимое» и позволят людям с нарушением зрения узнать историю Принеманья. Инициаторы — Централизованная библиотечная система города Гродно — просят горожан поддержать их замысел, рассказывает газета «Перспектива».



Фото: grodnonews.by, носит иллюстративный характер

— Более полувека в Гродно работает специальная библиотека для инвалидов по зрению и слабовидящих. Ежегодно ее услугами пользуются свыше 600 горожан, — рассказывает заведующая отделом библиотечного маркетинга ГЦБ им. А. Макаенка Наталья Наземцева. — Озвученная литература составляет 40% фонда. Однако краеведческие книги до недавнего времени существовали лишь в традиционном печатном виде, что делало их недоступными для незрячих и слабовидящих читателей.

В 2014 году по инициативе библиотекарей и благодаря спонсорской поддержке был осуществлен первый этап проекта — озвучены четыре книги о Гродно, которые были изданы в 2011—2012 годах. Сегодня организаторы проекта стремятся к тому, чтобы «зазвучали» страницы новых книг по истории города. В частности, «История Гродно на страницах газет. 1913−1941 годы» и «50 гродненских улиц: прогулка во времени» Виктора Саяпина.

— Виктор Юрьевич стал для многих жителей нашего города олицетворением настоящего гродненца, — считает Наталья Юрьевна. — Второго февраля он ушел из жизни, оставив нереализованными столько творческих планов, недописанных статей и неизданных книг о Гродно. И теперь для организаторов проекта озвучить хотя бы небольшую часть книг земляка — дело чести.

Для того чтобы воплотить инициативу в жизнь, необходимо оплатить услуги диктора по озвучиванию печатных книг и звукорежиссера по работе с озвученным материалом (студию аудиозаписи согласились предоставить бесплатно), тиражирование готового аудиофайла. На всё это потребуется свыше двух тысяч рублей.

— Да, есть непрофессиональные исполнители, которые безвозмездно начитывают книги и выкладывают их в свободный доступ, но, увы, удовлетворить всех они не могут по разным причинам: личные предпочтения исполнителя, нехватка времени, трудоемкость процесса записи аудиокниги, — поясняет Наталья Наземцева. — Библиотека же не в состоянии осуществить аудиозапись книги самостоятельно. Мы просим поддержать проект на площадке maesens.by. Важны не только денежные пожертвования, но и голоса. Отдать их можно с 12.00 часов 9 марта по 21.00 14 марта.

Поддержка нужна, чтобы пройти в Девятый республиканский конкурс социальных проектов SocialWeekend. Проекты, ставшие лидерами народного голосования и преодолевшие дополнительный отбор экспертов, пройдут всестороннее обучение, сформируют команду и попробуют свои силы на деле. В мае этого года 16 наиболее обоснованных инициатив с конкретными шагами по реализации, новыми подходами к решению проблем и духом социального предпринимательства получат материальную поддержку от меценатов и спонсоров.

Если гродненский проект удастся осуществить, аудиокниги Виктора Саяпина станут доступными для любого жителя города и не только. Озвученным изданием смогут воспользоваться читатели специальных библиотек областных центров, учащиеся Гродненской специальной школы-интерната для детей с нарушениями зрения, пользователи Гродненской областной научной библиотеки имени Карского и тринадцати городских библиотек, объединенных в единую сеть, а также незрячие, состоящие на учете в первичных организациях ОО «БелТИЗ» Гродненской области.