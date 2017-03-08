МИНСК, 9 мар — Sputnik. В белорусских органах госуправления пока не готовы давать разъяснения о том, как будет действовать объявленный президентом Беларуси Александром Лукашенко механизм временной приостановки взыскания сбора за социальное иждивенчество.

В четверг глава государства распорядился доработать в марте декрет №3, а также заявил о том, что взимать в течение года сбор на финансирование государственных расходов не будут . "Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги", — распорядился глава государства. В 2016 году определенное количество (это тысячи людей), не оспаривая, внесли платежи. Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги", — пояснил Лукашенко.

"Разработкой корректив в декрет №3 занимается Минтруда. Поэтому в МНС на данный момент ничего не могут сказать относительно того, как будет теперь действовать анонсированный главой государства механизм", — сказали Sputnik в министерстве по налогам и сборам.

В свою очередь в министерстве труда и социальной защиты агентству пояснили, что в данный момент специалисты ведомства готовят корректировки в декрет и прорабатывают иные вопросы, касающиеся уплаты сбора и категорий плательщиков. Там также не смогли уточнить, сколько времени займет эта работа и когда может ожидать разъяснений.

Со своей стороны председатель комиссии палаты представителей Национального собрания Беларуси по труду и социальным вопросам Тамара Красовская в четверг сообщила, что перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты соцсбора, в стране будет расширен.



© Sputnik / Елена Васильева Эксперт о возможных коррективах декрета №3 и политических дебатах

По ее словам, это коснется матерей, воспитывающих детей в возрасте до семи лет, детей, ухаживающих за престарелыми родителями, а также граждан, которые проходят альтернативную воинскую службу.

Между тем, эти моменты озвучивались и парламентариями, и чиновниками ранее, до соответствующего заявления президента.

Как ранее сообщал Sputnik, последний срок уплаты соцсбора за 2015 год наступил 20 февраля 2017 года. По данным налоговых органов, извещения об уплате сбора получили около 470 тысяч граждан, уплатили его более 54 тысяч человек.

В последние три недели в Минске и других крупных городах состоялись несанкционированные местными властями акции протеста против декрета, организованные представителями белорусской оппозиции.