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Минобразования предлагает сократить учебный год для старшеклассников

09.03.2017 16:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Минобразования предлагает на неделю сократить учебный год для старшеклассников. По словам первого замглавы ведомства Вадима Богуша, это нужно для того, чтобы более качественно спланировать выпускные экзамены. Изменения прописаны в новой редакции Кодекса об образовании.

Учебный год, как и сейчас, у всех будет начинаться 1 сентября, а вот заканчиваться по-разному. У большинства учеников — 31 мая, а у выпускников девятых и одиннадцатых классов — 25 мая.

Если эта дата приходится на выходной, то начало или окончание учебного года переносится на следующий или предыдущий рабочий день.

Общая продолжительность каникул должна быть не менее тридцати календарных дней, а у первых и вторых классов — не менее тридцати семи календарных дней. Летний школьный отдых не может быть меньше 12 календарных недель.

Сейчас проходит общественное обсуждение изменений в Кодекс об образовании.

 
 
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По словам первого замглавы ведомства Вадима Богуша, это нужно для того, чтобы более качественно спланировать выпускные экзамены.

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