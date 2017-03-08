|
Минобразования предлагает сократить учебный год для старшеклассников
09.03.2017 16:06 — Новости Общества | Tut.by
Минобразования предлагает на неделю сократить учебный год для старшеклассников. По словам первого замглавы ведомства Вадима Богуша, это нужно для того, чтобы более качественно спланировать выпускные экзамены. Изменения прописаны в новой редакции Кодекса об образовании.
Учебный год, как и сейчас, у всех будет начинаться 1 сентября, а вот заканчиваться по-разному. У большинства учеников — 31 мая, а у выпускников девятых и одиннадцатых классов — 25 мая.
Если эта дата приходится на выходной, то начало или окончание учебного года переносится на следующий или предыдущий рабочий день.
Общая продолжительность каникул должна быть не менее тридцати календарных дней, а у первых и вторых классов — не менее тридцати семи календарных дней. Летний школьный отдых не может быть меньше 12 календарных недель.
Сейчас проходит общественное обсуждение изменений в Кодекс об образовании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам первого замглавы ведомства Вадима Богуша, это нужно для того, чтобы более качественно спланировать выпускные экзамены.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии