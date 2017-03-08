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"Укусила контролера". Минсктранс обнародовал свое видео инцидента с пассажиркой, лежащей в снегу
09.03.2017 16:31 — Новости Общества | Tut.by
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Конфликт произошел 16 февраля по маршруту 88 автобуса. На улице Уборевича в транспорт зашли ревизоры и обнаружили двух безбилетниц. Женщин попросили выйти на следующей остановке, те согласились.
Видео с регистратора контролера предоставлено «Минсктрансом». Тут ЧП от начала и до конца.
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Позже, сообщают в «Минсктрансе», выяснилось, что у одной из них нет документов, платить штраф она отказалась.
— Контролер вызвал милицию, — рассказывает о том, что происходило дальше Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы «Минсктранса». — Женщина стала отходить за остановку. Наш сотрудник чуть-чуть преградил ей путь. Большинство безбилетников это останавливает, они возвращаются, и разговор проходит в нормальном русле. Но пассажирка пошла дальше, тогда контролер взял ее за ручку сумки.
По словам Юрия Давидовича, до приезда милиции контролер имеет право удерживать пассажира-безбилетника.
— Она пыталась скрыться, он применил метод удержания, а не физическую силу, — продолжает собеседник. — Чтобы не нанести женщине никаких телесных повреждений, не порвать одежду, он взял ее за шлейку сумки. Со стороны контролера все было культурно.
Собеседник говорит, что в какой-то момент женщина стала кричать, сбила с контролера шапку, пыталась сорвать камеру, укусила его.
— Как она оказалась на земле?
— Она хотела вырвать сумку и ногами отбивалась от контролера. Била его по рукам, и как только он перестал ее держать, она убежала. Конечно, многие могут сказать, пассажирка защищала свою честь и достоинство, но ведь во время задержания она была без билета. Контролер же находился на работе и никаких противозаконных требований не предъявлял. Если бы женщина спокойно дождалась милицию, ничего бы не произошло.
Связаться с пассажиркой TUT.BY пока не удалось. Известно лишь, что жалоб от нее на контролера «Минсктранса» не поступало. Сам контролер заявлений на пассажирку тоже никуда не писал.
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На днях в Интернете появилось видео конфликта между контроллером и пассажиром. На записи видно, как женщина лежит на земле, в руках у нее сумка, за ручки которой...
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