На днях в Интернете появилось видео конфликта между контролером и пассажиром. На записи видно, как женщина лежит на земле, в руках у нее сумка, за ручки которой тянет ревизор. В «Минсктрансе» пояснили: контролер действовал по инструкции и до приезда милиции удерживал безбилетницу. В организации считают: видео, которое появилось в Сети, отображает конфликт лишь частично. Организация предоставила TUT.BY видео с регистратора проверяющего: тут ЧП от начала и до конца.



Скриншот видео, предоставленного «Минсктрансом».

Конфликт произошел 16 февраля по маршруту 88 автобуса. На улице Уборевича в транспорт зашли ревизоры и обнаружили двух безбилетниц. Женщин попросили выйти на следующей остановке, те согласились.

Видео с регистратора контролера предоставлено «Минсктрансом». Тут ЧП от начала и до конца.

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Позже, сообщают в «Минсктрансе», выяснилось, что у одной из них нет документов, платить штраф она отказалась.

Из разговора контролера и пассажирки Контролер (К): Смотрите документы, какой-нибудь. Пассажирка (П): Нет у меня никаких документов. К: Деньги на штраф. П: Нет у меня денег. К: …Хорошо. Фамилия, имя, отчество. П: Сейчас. К: Тогда вызываем 102. П: Вызывайте.

— Контролер вызвал милицию, — рассказывает о том, что происходило дальше Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы «Минсктранса». — Женщина стала отходить за остановку. Наш сотрудник чуть-чуть преградил ей путь. Большинство безбилетников это останавливает, они возвращаются, и разговор проходит в нормальном русле. Но пассажирка пошла дальше, тогда контролер взял ее за ручку сумки.

Из разговора контролера и пассажирки На видео видно, как в какой-то момент контролер пытается удержать безбилетницу. П: Так, руки убрать! К: У меня камера работает. П: Руки убрать! К: Так, пожалуйста, на остановочку, я вызываю 102. Я имею право до приезда сотрудников милиции вас удерживать. Пожалуйста, на остановочку. Я вызываю 102. … П: Уберите от меня руки. Руки от меня быстро убрал. К: Не ломайте камеру.

По словам Юрия Давидовича, до приезда милиции контролер имеет право удерживать пассажира-безбилетника.

— Она пыталась скрыться, он применил метод удержания, а не физическую силу, — продолжает собеседник. — Чтобы не нанести женщине никаких телесных повреждений, не порвать одежду, он взял ее за шлейку сумки. Со стороны контролера все было культурно.

Из разговора контролера и пассажирки На видео видно, как женщина падает. К: Не падайте, стоим. П: Руки от меня убрал. Отстань от меня… Не трогай меня. Не прикасайся. К: Женщинка, пойдемте на остановочку. [женщина отходит]… Куда вы идете, женщина. Женщина, стоим, пожалуйста. П: Пожалуйста, так уберите от меня руки, пожалуйста. К: Так вы же не стоите. П: Так я и не буду стоять. К: Женщина, отойдите от проезжей части, пожалуйста. П: Да мне пофиг.

Собеседник говорит, что в какой-то момент женщина стала кричать, сбила с контролера шапку, пыталась сорвать камеру, укусила его.

— Как она оказалась на земле?

— Она хотела вырвать сумку и ногами отбивалась от контролера. Била его по рукам, и как только он перестал ее держать, она убежала. Конечно, многие могут сказать, пассажирка защищала свою честь и достоинство, но ведь во время задержания она была без билета. Контролер же находился на работе и никаких противозаконных требований не предъявлял. Если бы женщина спокойно дождалась милицию, ничего бы не произошло.

Связаться с пассажиркой TUT.BY пока не удалось. Известно лишь, что жалоб от нее на контролера «Минсктранса» не поступало. Сам контролер заявлений на пассажирку тоже никуда не писал.