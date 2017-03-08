Молодая жительница Витебска Наталья Трощенко подала в суд Октябрьского района Витебска жалобу на налоговую инспекцию, которая прислала ей письмо с требованием уплатить так называемый налог на тунеядство.

В жалобе девушка ссылается на конституцию и другие законы, которые, по ее мнению, нарушает «письмо счастья» с требованием оплатить налог в сумме 360 рублей.

Заявительница не согласна с тем, что не участвует в финансировании госрасходов. В частности, она сообщает: «Независимо от того, работаю или нет, я обращаюсь в государственные органы, нотариальные конторы, суды и т.п. За услуги этих учреждений оплачиваю пошлину, сборы, иные платежи в установленных законодательством размерах. Таким образом, мое участие в этих договорных и иных отношениях в полной мере отвечает требованиям ст. 56 Конституции об обязанности принимать участие в финансировании государственных расходов «путем оплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей».

По мнению Натальи, государство в лице ИМНС по Первомайскому району Витебска, требуя от нее под угрозой наказания уплаты сбора на финансирование государственных расходов, вмешалось в ее «право не подвергаться принудительному (обязательному) труду». Жительница Витебска сообщает суду, что это противоречит ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 2 Конвенции Международной организации труда № 29 о принудительном или обязательном труде, статьям 23, 41, 56, 58, 63 Конституции Беларуси.

Напомним, что ранее попытку доказать в суде, что не должен платить налог по декрету № 3, сделал временно безработный гомельчанин Александр Семенов. Суд прекратил рассмотрение гражданского дела против налога на тунеядство — «ввиду неподведомственности». Комиссия при местном горисполкоме освободила мужчину от уплаты сбора. Более того, ему предложили работу.

Сегодня, 9 марта, стало известно о том, что президент ввел временный мораторий на исполнение декрета № 3 и приказал чиновникам к 1 мая искоренить в стране безработицу.