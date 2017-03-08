МИНСК, 9 мар – Sputnik. Пятидневная рабочая неделя закреплена в Кодексе об образовании, а про шестой школьный день окончательные решения будут принимать власти на местах, сообщил журналистам в четверг первый замминистра образования Вадим Богуш.



© Sputnik / Виктор Толочко Нас не заставляли: как прошел 6-й школьный день в минском лицее

Шестой школьный день был введен в Беларуси в текущем году. Предполагается, что по субботам должны работать и классные руководители, и учителя-предметники, которые будут консультировать детей и родителей.

"В Кодексе об образовании у нас закреплена пятидневная рабочая неделя. Все остальное регулируется подзаконными актами. В этой части хватит полномочий местным органам власти принимать решения с учетом рекомендаций Минобразования. Они – учредитель, который должен обеспечивать организационные процессы", – сказал Богуш.

Таким образом, вопросы оплаты труда учителей, которые не регулируются документом Минобразования, будут решаться на уровне местных властей.

Как ранее заявляли в ведомстве, на субботы могут по желанию учащихся и родителей перенести факультативы, также в этот день будут проходить занятия по профессиональному обучению.

По информации Минобразования, белорусские родители положительно воспринимают подобную инициативу министерства о дополнительной "загрузке" учащихся.