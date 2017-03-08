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Минобразования: решения по шестому дню в школе примут местные власти
09.03.2017 17:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Пятидневная рабочая неделя закреплена в Кодексе об образовании, а про шестой школьный день окончательные решения будут принимать власти на местах, сообщил журналистам в четверг первый замминистра образования Вадим Богуш.
© Sputnik / Виктор Толочко
Шестой школьный день был введен в Беларуси в текущем году. Предполагается, что по субботам должны работать и классные руководители, и учителя-предметники, которые будут консультировать детей и родителей.
"В Кодексе об образовании у нас закреплена пятидневная рабочая неделя. Все остальное регулируется подзаконными актами. В этой части хватит полномочий местным органам власти принимать решения с учетом рекомендаций Минобразования. Они – учредитель, который должен обеспечивать организационные процессы", – сказал Богуш.
Таким образом, вопросы оплаты труда учителей, которые не регулируются документом Минобразования, будут решаться на уровне местных властей.
Как ранее заявляли в ведомстве, на субботы могут по желанию учащихся и родителей перенести факультативы, также в этот день будут проходить занятия по профессиональному обучению.
По информации Минобразования, белорусские
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Организационные процессы, в том числе и вопросы оплаты труда учителей за работу по субботам, будут определять учредители местных органов власти.
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