В суде Центрального района Гомеля 9 марта начались слушания по уголовному делу о получении взятки бывшими сотрудниками Мозырской таможни. Максимальное наказание, которое им грозит — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также на скамье подсудимых и их бывший коллега, который обвиняется в даче взятки повторно.





В 2015 году обвиняемый в даче взятки 37-летний житель районного центра, уволившийся из таможни еще в 2008-ом, предложил своим бывшим коллегам за вознаграждение помочь в вопросе перевозки говядины из Беларуси в Россию. Фура перевозила мясо в Курскую область с грузом больше положенного, а также без наличия специальных сертификатов. Старшие оперуполномоченные Мозырской таможни по особо важным делам, находясь в составе мобильный группы, должны были обеспечить беспрепятственный выезд автомобиля из Беларуси в пункте пропуска Селище Добрушского района.

Следствие установило, что подобную «помощь» сотрудники таможни оказывали и другим гражданам. За это получали вознаграждения от 40 рублей до 40 долларов.

Всего за свободный пропуск авто, пересекающих границу без необходимых документов или с превышением допустимой нормы, они заработали 3,6 тыс. рублей. До начала суда обвиняемые полностью возместили ущерб и полностью признали свою вину. Вину признал и знакомый обвиняемых, которого судят за дачу взятки.

Материалы дела состоят из восьми томов, по нему проходит почти 20 свидетелей. На первом судебном заседании прокурор успела лишь огласить обвинение.

Обвиняемые из органов таможни уволены. Двое из них находятся под домашним арестом, один — под подпиской. Обвиняемый в даче взятки — под подпиской о невыезде.

Судебное заседание продолжится 13 марта. Буду допрошены обвиняемые, а также часть свидетелей.