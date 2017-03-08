В Беларуси планируется полностью запретить курение на остановках общественного транспорта, детских площадках и пляжах, сообщила БЕЛТА заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Наройчик.



Фото: пресс-служба ООН

Минздрав инициировал внесение изменений в декрет № 28. Для создания бездымной среды предлагается разделить места, в которых запрещается курение, на две категории: с полным запертом и со специально предназначенными для курения местами.

К местам, в которых предлагается установить полный запрет, отнесены остановки общественного транспорта, переходы метрополитена, детские площадки, помещения, занимаемые организациями физической культуры и спорта. В этом списке также пляжи и лифты. Предлагается запретить курение в автомобилях и помещениях, если в них присутствуют дети до 14 лет.

К местам, в которых курение запрещено за исключением специально созданных для этой цели, предлагается отнести торговые объекты и рынки, объекты бытового обслуживания населения и общественного питания, помещения и территории, занимаемые госорганами, учреждениями образования, организациями культуры и здравоохранения, организации, оказывающие услуги связи, социальные, банковские, страховые, гостиничные и иные услуги и др.

Требования к специально предназначенным для курения местам будут устанавливаться Минздравом и МЧС. Объекты, где курение табачных изделий запрещено, планируется обозначить соответствующим знаком, требования к которому, а также порядку его размещения установит Министерство здравоохранения. Согласно данным последних социологических исследований, в Беларуси курит 27,9% взрослого населения, значительная часть населения подвержена пассивному курению. Так, более половины опрошенных вынуждены находиться рядом с курящими в различных местах (дома, в гостях, на работе и т.д.).

Напомним, антитабачный закон был подготовлен Минздравом еще в 2013 году. Но до сих пор не принят — его принятие несколько раз откладывалось. В проекте документа были прописаны радикальные меры по борьбе с табаком: запрет на курение в общественных местах, полный запрет на прямую и скрытую рекламу табачных изделий, запрет на выкладку сигарет в магазинах, введение устрашающего изображения на упаковке и, главное, — повышение акцизов и неминуемое подорожание сигарет.