МИНСК, 9 мар – Sputnik. Министерство образования Беларуси предлагает на неделю сократить учебный год для девяти- и одиннадцатиклассников, сообщил в четверг первый замглавы ведомства Вадим Богуш.

Проект нового Кодекса об образовании был опубликован в Беларуси в начале февраля. Сейчас над документом продолжают работать чиновники Минобразования и депутаты, однако на рассмотрение в Палату представителей он еще не поступал.

Среди нововведений в кодексе – сокращенный учебный год для учеников девятых и одиннадцатых классов. Если у остальных школьников год заканчивается 31 мая, то для девяти- и одиннадцатиклассников его предлагают сократить до 25 мая для лучшей подготовки молодых людей к экзаменам.

Однако даже если новый Кодекс об образовании примут в этом году, действовать он начнет лишь с сентября, последующего за годом принятия. Таким образом, для нынешних старшеклассников продолжительность учебного года пока останется прежней.

Несколько изменится и подход к определению каникул. Согласно проекту кодекса продолжительность каникул должна составить в сумме 110 дней: 90 – летние, по десять – зимние и весенние, а в соответствии с действующим законодательством каникулы составляют не менее 12 календарных недель, то есть 114 дней, и не менее десяти недель для девятиклассников.