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Лукашенко: Отношения Беларуси и России - не бухгалтерия

09.03.2017 17:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко поручил главе правительства и министру иностранных дел подготовить повестку дня ближайшего заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщает телеканал «МИР 24».

В рамках этого поручения Александр Лукашенко вернулся к дискуссии между премьером Беларуси и главой правительства России. Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев, напомним, встречались в Бишкеке в этот вторник на заседании межправсовета стран-участниц ЕврАзЭС. Кобяков и Медведев обменялись мнениями по поводу цен на российские энергоносители для Беларуси.

«Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией - это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», - сказал президент Беларуси.

«Если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится. … Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Первое: нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Второе: если мы строим наш союз - единое государство мы замахнулись построить - то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим. Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», - добавил Лукашенко.

Вместе с тем, стороны заняты подготовкой встречи президентов России и Беларуси. Так, Дмитрий Песков заявил, «идет подготовка к проведению Высшего госсовета, дата пока не назначена».

 
 
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Президент Беларуси высказал мнение Минска по поводу цен на российские энергоносители.

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