На сайте «Памяти героев Великой войны 1914−1918 годов» начала работу онлайн-картотека с данными о погибших, раненых и награжденных военнослужащих российской армии.

Помимо ознакомления с оцифрованными карточками с информацией о ранении или гибели военнослужащего, пользователи картотеки могут отследить на карте боевой путь того или иного человека, его участие в военных операциях на фронтах Первой мировой.

По словам начальника отдела научно-справочного аппарата Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) Олега Чистякова, в настоящее время в сеть выложены сведения о более чем двух миллионах человек, в том числе офицерские картотеки в полном объеме.

Всего в архивах хранятся сведения более чем о 10 млн человек, поэтому пока своих родных могут найти не все. Однако в будущем данные онлайн-картотеки планируется пополнять.

Отметим, что работает поиск по архиву пока не без ошибок. Сортировка выдаваемых записей по запросу вариантов идет не по алфавиту, а по какому-то непонятному принципу, а заполнение дополнительных полей далеко не всегда сокращает число предлагаемых вариантов, а часть выданных записей вообще не соответствует запрашиваемым данным.

Олег Чистяков объяснил в беседе с РБК неполадки работы портала «Памяти Великой Войны 1914−1918» большой посещаемостью ресурса. «Сайт находится в стадии наполнения, это пилотная версия. Действительно, есть некоторые накладки по поиску. Из-за большого количества посещений, сайт может подвисать. Но наш архив занимался только наполнением сайта, мы не отвечаем за технические моменты», — пояснил РБК Чистяков.

Стоит также иметь в виду, что в картотеке содержатся официальные данные, внесенные когда-то в архивы. К примеру, здесь можно увидеть учетную карточку подпоручика лейб-гвардии Семеновского полка Михаила Тухачевского, из которой следует, что он не стал маршалом Советского Союза, а погиб в бою с немцами 19 февраля 1915 года.





Тухачевский, действительно, был объявлен погибшим после того, как немцы почти полностью уничтожили отрезанную от основных сил русских роту, в которой он служил. Однако на самом деле он попал в плен и впоследствии, после нескольких неудачных попыток, бежал и еще до конца Первой Мировой войны вновь был зачислен в Семеновский полк.

В Сети появилась база данных о 40 тысячах сотрудников НКВД эпохи Большого террора