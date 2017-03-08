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Лукашенко: Декрет о тунеядстве отменять не будем

09.03.2017 19:04 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Денег с безработных брать не будут. Но и «закон о тунеядстве» отменять не собираются. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

«Декрет не является экономическим и финансовым… Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может… Здравоохранение, образование, безопасность, оборона. Коммунальные услуги 60-65% сегодня население платит, а кто остальное оплачивает, 35-40%? Кто? Бюджет. А в этот бюджет кто-то денежки вносит. А кто-то должен вносить и не вносит, а благами-то пользуется», - отметил президент Беларуси.

Вместе с тем Александр Лукашенко констатировал безответственное исполнение декрета чиновниками. Работу переложили на налоговые органы. Из-за этого в списки социальных иждивенцев попали не те люди.

Выверить документы президент поручил к концу марта. А к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Что касается штрафов для безработных, то они заморожены до конца этого года.

 
 
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Президент Беларуси еще раз напомнил, что цель документа - призвать к совести людей, которые не работают и при этом пользуются социальными благами.

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