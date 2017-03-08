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Лукашенко: Декрет о тунеядстве отменять не будем
09.03.2017 19:04 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Денег с безработных брать не будут. Но и
«Декрет не является экономическим и финансовым… Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может… Здравоохранение, образование, безопасность, оборона. Коммунальные услуги 60-65% сегодня население платит, а кто остальное оплачивает, 35-40%? Кто? Бюджет. А в этот бюджет кто-то денежки вносит. А кто-то должен вносить и не вносит, а благами-то пользуется», - отметил президент Беларуси.
Вместе с тем Александр Лукашенко констатировал безответственное исполнение декрета чиновниками. Работу переложили на налоговые органы. Из-за этого в списки социальных
Выверить документы президент поручил к концу марта. А к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Что касается штрафов для безработных, то они заморожены до конца этого года.
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