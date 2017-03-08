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Беларусь готова возобновить работу с «Уралкалием»
09.03.2017 20:39 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Беларусь готова сотрудничать с
«Я просил вас вместе с ними проработать варианты совместной работы. Но там интересы Беларуси должны быть соблюдены уже на 200%, а не на 100%. Мы уже наелись этой совместной работы, поэтому если работать вместе, то работать с территории Беларуси, честно и принципиально договорившись по всем вопросам, и в этом ключе действовать. Мы не пойдем ни на какие уступки, но к компромиссам мы готовы», - сказал президент Беларуси.
На совещании глава государства отметил, что у компании сменилось руководство, которое предлагает Беларуси вернуться к совместной работе.
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