Беларусь готова сотрудничать с «Уралкалием» , заявил Александр Лукашенко. При этом, по его словам, должен соблюдаться ряд условий, передает телеканал «МИР 24».

«Я просил вас вместе с ними проработать варианты совместной работы. Но там интересы Беларуси должны быть соблюдены уже на 200%, а не на 100%. Мы уже наелись этой совместной работы, поэтому если работать вместе, то работать с территории Беларуси, честно и принципиально договорившись по всем вопросам, и в этом ключе действовать. Мы не пойдем ни на какие уступки, но к компромиссам мы готовы», - сказал президент Беларуси.

На совещании глава государства отметил, что у компании сменилось руководство, которое предлагает Беларуси вернуться к совместной работе.