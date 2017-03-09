Разумное решение ввести мораторий на "декрет о тунеядстве" натолкнулось на два невыполнимых: трудоустроить всех безработных к 1 мая и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов.

Совещание по актуальным вопросам развития страны, которое провел Лукашенко 9 марта, вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, фактически введен мораторий на проваленный "декрет о тунеядстве", с другой, - приказано трудоустроить всех безработных и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. Надо понимать, всем трудоустраиваемым сразу будут предлагать зарплату в 500 долларов?

"Занять людей": лес высаживать, заборы красить…

Идея "занять всех людей" не нова, и звучит из уст президента не впервые. Хотя у людей такая инициатива вызывает в лучшем случае скептическую усмешку.

"По трудоустройству безработных - я уже говорил о тех, кто ведет асоциальный образ жизни, они у нас есть (пусть не обижаются) - пьяницы, алкоголики, те действительно тунеядцы, как их называли раньше. К ним - одни методы по принуждению к работе. Тех, кто по несчастью оказался без работы, мы должны каждого принять, и не только в службе занятости, а в органах власти и оказать помощь", - цитирует Лукашенко TUT.BY.

"К 1 мая все должны быть трудоустроены. И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут", - подчеркнул Лукашенко.

Настораживает оговорка, сделанная белорусским руководителем: "Но люди должны понимать, что они, прежде всего, должны искать себе работу. А мы им должны помочь".

Как же Лукашенко представляет себе трудоустройство всех безработных?

"Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей", - подчеркнул Лукашенко.

Даже по официальным данным, безработица в 2016 году достигла 5,8% от экономически активного населения, или около 400 тысяч человек от 7 миллионов трудоспособного населения страны. Всех на лесоповал и на лесопосад?.. Но там таких денег явно не платят.

"Пеняйте на себя"

Окружению Лукашенко придется поломать голову, чтобы реализовать еще один приказ начальника - довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов.

"Если в течение этого года не будет выполнено мое задание по $500 средней зарплаты (там уже ерничать кое-кто начинает…), пеняйте сами на себя. Мы с вами об этом уже договорились, - цитирует Лукашенко БЕЛТА. - Если мы выйдем на эту цифру, к нам претензий не должно быть. Ни со стороны социальных иждивенцев, ни со стороны работающих, интеллигенции и прочих. Кровь из носу мы должны решить эту проблему - обеспечить людей работой и среднюю зарплату по стране в $500".

Александр Лукашенко также подчеркнул важность поддержания жесткой исполнительской дисциплины. "Сказал - больше не повторяю. Если это Минская область, то Шапиро никому два раза не должен говорить. Ни рабочему, ни крестьянину, ни врачу, ни учителю. Я уже не говорю о вертикали власти", - добавил Лукашенко.

"Не спешите радоваться мораторию на декрет о тунеядстве"

Экономист Лев Марголин считает принятые сегодня решения продолжением политики "кнута и пряника". Прошли первые суды над наиболее активными участниками "маршев нетунеядцев", которые получили огромные штрафы и сутки, а другой части общества Лукашенко предлагает "пряник". Правда, лакомство-то сомнительное.

- Я бы не спешил радоваться мораторию на "декрет о тунеядстве". Такое решение вполне вкладывается в логику Лукашенко. Повторяется сценарий с указом №222: принятие декрета откладывали, откладывали, откладывали, но так и не отменили. Как рассказывают предприниматели, никто их особо не третирует по указу №222. Но вместе с тем этот нормативный акт висит над ними, как домоклов меч. Точно так произойдет и с мораторием: если люди успокоятся, значит, в удобный момент Лукашенко напомнит народу, что деньги надо платить.

А обещания Лукашенко сделать зарплату по 500 долларов и трудоустроить белорусов к 1 мая - из той же области, что и сделать среднюю зарплату по 500 долларов. В мировой истории была только одна страна, которой удалось победить безработицу, - Советский Союз. Но СССР был гораздо мощнее экономически и больше по территории, а во-вторых, безработицу победили за счет того, что на каждом рабочем месте, де хватило бы одного человека, ставили два, а то и три. Белорусская экономика такой щедрости не потянет: у нас нет своей нефти, нет своего газа.

Правда, есть еще один вариант. Начнут вызывать всех, кто стоит на учете в службе занятости, и, независимо от образования, опыта, возраст, предлагать абсолютно неприемлемые варианты: всех отправить в дворники, например. Захотят, сделают в Минске не 200, а 600 дворников; а при отказе человека просто будут снимать с учета.

Единственный вопрос, на который я не нашел ответа: всем трудоустраиваемым безработным тоже обеспечат зарплату в 500 долларов? Ведь по времени процессы совпадают: до 1 мая должны всех трудоустроить, а к середине года средняя зарплата должна достичь 500 долларов. Значит, каждому трудоустраиваемому нужно сразу предлагать не меньше 500 долларов.