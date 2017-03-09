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Щит Отечества – в надёжных руках

09.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях в Минске состоялась торжественная встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с лучшими представителями нашего общества. Во Дворце Независимости собрались и доблестные офицеры, и те, ради кого они несут свою нелегкую службу, — женщины, представительницы самых мирных и созидательных профессий на Земле. Мероприятие символически объединило два всенародно любимых праздника — День защитников Отечества и Вооруженных Сил и День женщин.

В начале встречи Александр Лукашенко поздравил с праздником и наградил орденом Матери женщин, родивших и воспитывающих пять и более детей. Государственных наград были удостоены и уважаемые представительницы различных сфер деятельности. Также были присвоены почетные звания.

Получив заслуженные поздравления от главы государства, женщины стали свидетелями важного ритуала. Президент Республики Беларусь вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.

— Генеральские погоны сегодня будут вручены тем, кто держит в надежных руках щит Отечества, — подчеркнул перед торжественной церемонией Александр ­Лукашенко. — Испытывая чувство гордости за нашу армию, хочу напомнить об огромной ответственности, которая лежит на плечах каждого из нас, от главнокомандующего, министра обороны до рядового — за жизни сооте­чественников, за мир и покой в нашем общем ­белорусском доме.

Первым генеральские погоны были вручены заместителю командующего ВВС и войсками ПВО — начальнику авиации Александру Кареву и начальнику главного организационно-мобилизационного управления — заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Александру Шкиренко. Присвоение очередного воинского звания для них не только признание их опыта и профессионализма, но и высокая степень доверия государства.

Президент страны отметил, что в наших силовых структурах по сравнению с другими государствами процент генеральских должностей довольно мал. И увеличивать генеральский корпус, по мнению Александра Лукашенко, не стоит, чтобы не обесценить это высокое звание. Звание, заслуженно присваиваемое только достойным людям.

Александр Иванович Шкиренко окончил в 1992 году Владикавказское высшее общевойсковое командное училище. Начинал офицерскую службу с должности командира мотострелкового взвода. В 2004 году окончил командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь. А в 2012 году по итогам учебы на факультете Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь получил диплом с отличием.

Александр Михайлович Карев — военный летчик-снайпер. В 1987 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков, в 2006 году — командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь, в 2015 году — факультет Генерального штаба Воору­женных Сил Военной академии Республики Беларусь.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото БЕЛТА и Владимира Блинова

 
Теги: Минск
 
 
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На днях в Минске состоялась торжественная встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко...

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