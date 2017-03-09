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Знак материнской доблести

09.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Беларуси орденом Матери награждены 8.619 женщин, родивших и достойно воспитавших пять и более детей. В текущем году этой награды удостоены 93 женщины из различных регионов Беларуси.

Этот высокий знак материнской доблести учрежден указом Президента Республики Беларусь в 1995 году. С 2006 года многодетным матерям, награждаемым орденом Матери, производится единовременная денежная выплата в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с февраля текущего года БПМ составляет Br180,10).

С сентября 2012 года женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из таких государственных наград СССР или Республики Беларусь, как орден Матери, медаль «Медаль материнства», орден «Материнская слава», орден «Мать-героиня», устанавливается пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь.

Как проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты, в Беларуси растет количество многодетных семей — на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состоит уже 88,5 тысячи семей с тремя и более детьми, 57,2 % новорожденных являются вторыми и последующими в своих семьях.

БЕЛТА

 
 
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В Беларуси орденом Матери награждены 8.619 женщин, родивших и достойно воспитавших пять и более детей....

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