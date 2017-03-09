В своем выступлении глава военного ведомства отметил: «звание» женщины связано с такими понятиями, как нежность, красота, семья, зарождение новой жизни, материнство.



Министр обороны озвучил цифры, согласно которым в Вооруженных Силах в различных должностях проходит службу и работает в качестве гражданского персонала немалое количество представительниц прекрасной половины человечества. В частности, в нашей армии около четырех тысяч женщин-военнослужащих. И все они достойно и успешно справляются с задачами, возложенными на них.

— За это вам огромное спасибо! За ваш труд, за терпение, за ваш вклад в укрепление обороноспособности страны, — сказал генерал-лейтенант Андрей Равков.



Министр обороны искренне пожелал женщинам мирного солнечного неба над головой, крепкого здоровья — им и их близким, счастья и исполнения всех желаний.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, который милым дамам подарили артисты Драматического театра белорусской армии и Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской