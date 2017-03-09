Накануне Дня женщин в Гродненском гарнизоне по сложившейся традиции прошли праздничные торжественные мероприятия — воинские коллективы чествовали представительниц прекрасной половины человечества.

Командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин тепло поздравил женщин-военнослужащих и ветеранов, представительниц гражданского персонала объединения. В управлении ЗОК прошло торжественное мероприятие, завершившееся концертом самодеятельных артистов воинских частей и представителей творческих коллективов города Гродно. В военном комиссариате области в праздничном концерте приняли участие учащиеся и педагоги Гродненского государственного колледжа искусств, который возглавляет подполковник запаса Вадим Буткевич.

Немало военнослужащих-женщин и представительниц гражданского персонала проходит службу и трудится в 74‑м отдельном полку связи, в 1134‑м военном клиническом медицинском центре Западного оперативного командования. Там, как и в 6‑й отдельной гвардейской механизированной и 557‑й инженерной бригадах, 1‑м зенитном ракетном полку Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, на военном факультете в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, прошли торжественные собрания и праздничные концерты.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»