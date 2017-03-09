﻿ Цветы прекрасным дамам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Цветы прекрасным дамам

09.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Накануне Дня женщин в Гродненском гарнизоне по сложившейся традиции прошли праздничные торжественные мероприятия — воинские коллективы чествовали представительниц прекрасной половины человечества.

Командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин тепло поздравил женщин-военнослужащих и ветеранов, представительниц гражданского персонала объединения. В управлении ЗОК прошло торжественное мероприятие, завершившееся концертом самодеятельных артистов воинских частей и представителей творческих коллективов города Гродно. В военном комиссариате области в праздничном концерте приняли участие учащиеся и педагоги Гродненского государственного колледжа искусств, который возглавляет подполковник запаса Вадим Буткевич.

Немало военнослужащих-женщин и представительниц гражданского персонала проходит службу и трудится в 74‑м отдельном полку связи, в 1134‑м военном клиническом медицинском центре Западного оперативного командования. Там, как и в 6‑й отдельной гвардейской механизированной и 557‑й инженерной бригадах, 1‑м зенитном ракетном полку Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, на военном факультете в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, прошли торжественные собрания и праздничные концерты.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Дня женщин в Гродненском гарнизоне по сложившейся традиции прошли праздничные торжественные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
«Путеводная» рота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика