Время — десять утра. Несколько часов назад группа артиллерии механизированной бригады получила задачу совершить многокилометровый марш в новый позиционный район для выполнения стрельб. Военнообязанным, призванным из запаса, предстоит пройти по сложному маршруту на военной технике в условиях бездорожья. Безопасность на протяжении всего маршрута будет обеспечивать дорожно-комендантская рота 36‑й дорожно-мостовой бригады.







Отправляюсь в Жодино, где непосредственно и располагается командный пункт, с которого осуществляется руководство ротой. Там меня встречает командир 36‑й дорожно-мостовой бригады полковник Андрей Романеня.

— В настоящее время бригада задействована в комплексной проверке боевой готовности Вооруженных Сил. Основной задачей нашей дорожно-комендатской роты на сегодня является обеспечение движения двух колонн военной техники по назначенному маршруту, — знакомит меня с нюансами работы своих специалистов Андрей Николаевич. — К слову, нашу роту можно назвать поистине уникальной. Она — единственная в Вооруженных Силах.

Как пояснил полковник Романеня, перечень задач, которые решает дорожно-комендантская рота, весьма широк. Ее специалисты обеспечивают охрану и оборону барьерных мест, таких как путепроводы, мосты и другие дорожные объекты, противодействуют ССО противника и НВФ на маршруте выдвижения войск.

Спустя несколько часов прибываю на диспетчерский пункт, который расположился на замаскированных позициях вблизи города Березино. Тут же организовано охранение командного пункта, а также участка дороги вблизи крупного путепровода. На съездах и перекрестках — подвижные и неподвижные посты регулирования, организована радиосвязь. Регулировщики одеты в яркие светоотражающие жилеты с буквой «К» на груди и спине, в руках — жезл, за спиной — автомат.

Все готово к встрече колонны военной колесной техники. К слову, гусеничная техника группы артиллерии идет по другому маршруту.

Кроме того, на маршруте, определенном для движения гусеничной техники, силами 77‑го отдельного мостового железнодорожного батальона 30‑й отдельной железнодорожной бригады на заболоченном участке местности была оборудована мостовая переправа с устройством водопропускной трубы. В дальнейшем данное инженерное сооружение будет использоваться как в интересах Осиповичского опытного лесхоза, так и жителями близлежащего населенного пункта Цель, принося пользу народному хозяйству района.

Кстати, подготовка военнослужащих роты проходит в самой бригаде. Единственные специалисты, которые обучаются в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре, — связисты. Примечательно, что в ходе данной комплексной проверки боевой готовности задействованы, кроме опытных военнослужащих, и солдаты, призванные в ноябре прошлого года. Они уже успели пройти обучение — и сейчас самое время проверить их знания на практике.

Тем временем автомобильная колонна приближается к диспетчерскому пункту. Готовность номер один!.. Благодаря грамотным и профессиональным действиям военнослужащих дорожно-комендантской роты военные машины проследовали в позиционный район без задержек.

Колесная техника отправилась к месту стрельб, комфортно преодолевая километры по асфальтированным дорогам, ну а боевые гусеничные машины в это время «боролись» с бездорожьем. Впереди у артиллеристов не менее ответственный участок пути. Это пересечение автомобильных дорог республиканского значения М4 и М5. Туда я и отправляюсь.

— Нашей задачей является обеспечение бесперебойного и оперативного прохождения техники по маршруту через данный участок автомагистрали Минск–Могилев, — рассказывает заместитель командира — главный инженер 36‑й дорожно-мостовой бригады подполковник Тохир Махмудов. — Для того чтобы не парализовать дорожное движение на пути прохождения колонны, было организовано тесное взаимодействие c местным исполнительным комитетом, военной автомобильной инспекцией, ГАИ города Червеня.

В ходе пропуска гусеничной техники через автомобильную дорогу, дабы сохранить асфальтобетонное покрытие, мы используем рулоны транспортерной резины. Специальная команда в кратчайшие сроки раскатает ее для перехода военной техники с одной стороны автодороги на другую. Асфальт покрывается резиновой лентой, ее можно выстилать как под гусеничную колею, так и сплошным настилом.

…Время приближается к девяти вечера. Вдали в кромешной тьме видны едва заметные огни от фар боевой техники. Используя штатные средства, военнослужащие дорожно-комендантской роты тут же обозначают место перехода, выставляя светящиеся маяки. Боевое охранение занимает позиции на подступах к переходу через автомобильную трассу.

Спустя время колонна выстраивается близ автодороги М4. Напряжение возрастает!.. А тут еще и погодные условия вносят свои коррективы: начинается снег, который белым ковром застилает дорожное полотно. Он словно сигнал. Мол, пора. Все готово.

Между тем в дело вступают сотрудники ГАИ и военной автомобильной инспекции. Включив проблесковые маячки красного и синего цвета, они перекрывают движение автотранспорта на участке трассы Минск—Могилев.

— Переход военной техники через автомагистраль должен состояться в кратчайшие сроки. Ведь у нас нет возможности перекрывать дорогу на долгий промежуток времени, тем более что сегодня — пятничный вечер, движение весьма интенсивное, — отмечают представители ВАИ.

Военнослужащие дорожно-комендантской роты тем временем оперативно оборудуют переход. Артиллерийская техника быстро пересекает автодорогу М4 и направляется в заданный район. Время, затраченное на переход колонны, составило около пяти минут. Тут же военнослужащие роты сворачивают резиновую ленту в рулоны, освобождая проезжую часть. Дорожные инспекторы подают сигнал — и движение по автомобильной трассе восстановлено.

Подводит итог действиям военнослужащих дорожно-комендантской роты старший офицер 2‑го управления департамента транспортного обеспечения Министерства обороны подполковник Ярослав Гончаренко:

— Дорожно-комендантская служба на маршруте следования военных колонн была организована в полном объеме. Военнослужащие роты показали достойный уровень подготовки, слаженность и профессионализм. Поставленные задачи подразделение выполнило точно и в срок.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора