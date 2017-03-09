На вопросы представителя Военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр» отвечает начальник управления по надзору за исполнением законодательства в войсках Генеральной прокуратуры Республики Беларусь старший советник юстиции Николай Апальков.



— Николай Николаевич, в 2016 году был отмечен самый низкий за последние 25 лет коэффициент преступности в Вооруженных Силах. С чем это, на ваш взгляд, связано?

— Если обратиться к истории, то всплеск преступности в армии произошел в период образования Республики Беларусь как самостоятельного независимого государства после распада СССР. Он был характерен для всего общества в целом, поскольку в стране был экономический кризис. Армия не стала исключением. Еще надо учесть, что в тот переходный период происходил вывод воинских частей Вооруженных Сил СССР из стран Варшавского договора, значительная часть из которых была размещена на территории нашего государства. Военнослужащие как выводимых воинских частей, так и воинских частей Белорусского военного округа в свое время призывались на военную службу из разных союзных республик — и поэтому стремились любыми путями вернуться на свою родину. В связи с этим основную долю преступлений в 1990‑е годы в армии составляли дезертирство, злоупотребления и превышение власти, хищения горюче-смазочных материалов, драгоценных металлов с военной техники, иного военного имущества, неуставные взаимоотношения.

В настоящее время коэффициент преступности в Вооруженных Силах Республики Беларусь в несколько раз меньше, чем в период становления белорусской армии. Распространенные 25 лет назад деяния, совершаемые военнослужащими, сейчас носят, скорее, единичный характер. Связано это прежде всего с кропотливой системной работой органов военного управления, прокуратуры, государственной безопасности и судов по профилактике правонарушений и поддержанию высокой воинской дисциплины среди военнослужащих.

— По каким направлениям конкретно произошло снижение преступности?

— Проводимые прокурорами надзорные мероприятия и скоординированные с органами военного управления профилактические меры способствуют постепенному снижению преступности и суицидальных происшествий в армии.

В Вооруженных Силах в 2016 году заметно уменьшилось количество воинских преступлений, в том числе неуставных взаимоотношений и рукоприкладства со стороны командиров и начальников. Совершено меньше тяжких и особо тяжких деяний. Не было случаев членовредительства и дезертирства военнослужащих, преступных нарушений правил полетов и подготовки к ним, обращения с оружием, несения боевого дежурства.

— Расскажите, пожалуйста, о взаимодействии и сотрудничестве работников прокуратуры и Вооруженных Сил в этой работе.

— Одним из эффективных способов борьбы с преступностью является ее предупреждение. Прокуратура в силу возложенных на нее полномочий координирует деятельность государственных органов Республики Беларусь в сфере борьбы с преступностью и коррупцией, а также профилактики правонарушений. В связи с этим работа по данным направлениям является одной из важных задач, стоящих перед органами прокуратуры и военного управления.

В настоящее время правовые основы организации взаимодействия органов прокуратуры и военного управления по профилактике правонарушений в Вооруженных Силах закреплены в приказах Генерального прокурора Республики Беларусь от 22.08.2014 № 19 «Об организации прокурорского надзора в войсках» и министра обороны Республики Беларусь от 24.12.2014 № 1406 «Об организации взаимодействия органов военного управления с органами прокуратуры по поддержанию дисциплины в Вооруженных Силах и транспортных войсках».

Эта работа предусматривает информирование на системной основе органов прокуратуры о состоянии правопорядка в войсках и проведение различных совместных мероприятий профилактической направленности. В частности, в 2016 году прокурорскими работниками непосредственно в воинских коллективах проведено свыше 350 профилактических лекций и бесед с военнослужащими Вооруженных Сил.

На 2017 год совместно с Министерством обороны мы запланировали проведение таких мероприятий в воинских частях на основе анализа складывающейся в них обстановки.

— В подавляющем числе воинских частей преступлений нет, но в некоторых — есть. Была ли возможность предотвратить эти преступления, а командование не видело или не смогло?

— За последние годы фактов умышленного бездействия власти со стороны командования, выражающихся в непринятии мер по предотвращению преступлений, не отмечалось. Уровень правового сознания командиров и военнослужащих в целом стал значительно выше, что способствует снижению в Воору­женных Силах общего количества правонарушений, в том числе воинских преступлений.

— Какая тенденция просматривается в борьбе с коррупцией в воинских формированиях?

— Хочу отметить, что с учетом принципиальной позиции руководства страны к этой негативной проблеме активность по осуществлению прокурорского надзора за соблюдением законодательства о борьбе с коррупцией с каждым годом возрастает, в том числе и в воинских формированиях.

При своей немногочисленности коррупционные деяния в Вооруженных Силах, к сожалению, совершаются. Это единичные случаи использования должностными лицами в личных целях военной техники, получения незаконных вознаграждений в ходе приемки выполненных строительно-монтажных работ, при проведении государственных закупок. Также в 2016 году было выявлено несколько должностных хищений государственного имущества.

Латентность этих преступлений высока. Однако следует отметить, что комплекс мер по борьбе с коррупцией, реализуемый в настоящее время в войсках, позволяет выявлять и пресекать эти преступления вне зависимости от давности их совершения. Это значит, что за совершенное деяние преступник неизбежно понесет установленное законом наказание.

— По каким направлениям органами прокуратуры будет проводиться надзорная работа в Вооруженных Силах в текущем году?

— Приоритетные направления нашей работы в войсках определены Генеральным прокурором Республики Беларусь. Прежде всего это надзор за исполнением законодательства в таких сферах, как обеспечение боевой готовности войск, безопасности военной службы, социальной защиты военнослужащих, законности использования государственной собственности. К числу важнейших направлений работы органов прокуратуры относится также вопрос исполнения воинскими должностными лицами обязанностей по профилактике правонарушений, в том числе коррупции.

Наряду с работой по приоритетным направлениям в текущем году запланированы проверки исполнения законодательства о призыве граждан на срочную военную службу и службу в резерве. Особое внимание будет уделено также вопросам исполнения законодательства в ходе войсковых учений на территории Республики Беларусь.

— Есть такое понятие: бескомпромиссная позиция. У прокуроров — по каким вопросам?

— В силу возложенных на прокуратуру полномочий по обеспечению точного и единообразного исполнения законодательства прокурор не допускает компромисса в вопросах соблюдения законности. В пределах своей компетенции он обязан принять меры по пресечению нарушений законодательства, от кого бы эти нарушения ни исходили, по привлечению к ответственности лиц, их совершивших, по восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций. Эта триединая задача закреплена в статье 6 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» и является основополагающей в работе каждого прокурорского работника.

Беседовал полковник Игорь Кандраль, «Ваяр», фото Натальи Огородник