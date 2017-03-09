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Человек-солнышко

09.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Идешь по закрытой территории Печей рядом со старшим помощником начальника отделения — психологом отделения идеологической работы 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра гвардии майором Натальей Петровсковой — и не устаешь удивляться: всех-то она знает, все-то ей улыбаются, рады ее видеть. И как не улыбнуться навстречу? Наталья Александровна — человек приветливый, доброжелательный, с прекрасным чувством юмора и оптимистичным восприятием действительности. И это не только соответствует роду деятельности — характер такой солнечный…


Гвардии майор Наталья Петровскова

 
 
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Идешь по закрытой территории Печей рядом со старшим помощником начальника отделения — психологом...

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