Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил, что денег с безработных брать не будут, но и декрет о тунеядстве не отменят. Подробнее расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Аникович.

Дело не в деньгах, а в идеологии и морали. Александр Лукашенко объяснил: некоторые СМИ неправильно истолковали декрет.

«Декрет не несет в себе финансовые функции. Это идеологический закон. Никаких больших денег государство не получит. Цель декрета - заставить работать тех, кто должен и кто может», - подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.

Положительные результаты уже есть: в стране началась регистрация работающих, выросло количество обращений в службу занятости, люди начали ценить свое рабочее место. Документ должен подхлестнуть и тех, кто еще не понял, что надо участвовать в финансировании госрасходов.

«Есть другой вариант. Мы не будем заставлять тунеядцев платить налог, а просто позволим им в полной мере рассчитываться за все услуги в государстве: коммунальные платежи, поход в поликлинику и т.д.», - сказал глава государства.

Большие претензии у президента и к исполнению декрета. Чиновники переложили всю работу на налоговые органы. Получилось так, что в списки попали даже ответственные и трудолюбивые граждане.