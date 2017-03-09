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Лукашенко приказал чиновникам трудоустроить жен, мужей и любовниц
09.03.2017 22:04 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил, что денег с безработных брать не будут, но и декрет о тунеядстве не отменят. Подробнее расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Аникович.
Дело не в деньгах, а в идеологии и морали. Александр Лукашенко объяснил: некоторые СМИ неправильно истолковали декрет.
Положительные результаты уже есть: в стране началась регистрация работающих, выросло количество обращений в службу занятости, люди начали ценить свое рабочее место. Документ должен подхлестнуть и тех, кто еще не понял, что надо участвовать в финансировании госрасходов.
Большие претензии у президента и к исполнению декрета. Чиновники переложили всю работу на налоговые органы. Получилось так, что в списки попали даже ответственные и трудолюбивые граждане.
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