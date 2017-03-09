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Лукашенко приказал чиновникам трудоустроить жен, мужей и любовниц

09.03.2017 22:04 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил, что денег с безработных брать не будут, но и декрет о тунеядстве не отменят. Подробнее расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Аникович.

Дело не в деньгах, а в идеологии и морали. Александр Лукашенко объяснил: некоторые СМИ неправильно истолковали декрет.

«Декрет не несет в себе финансовые функции. Это идеологический закон. Никаких больших денег государство не получит. Цель декрета - заставить работать тех, кто должен и кто может», - подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.

Положительные результаты уже есть: в стране началась регистрация работающих, выросло количество обращений в службу занятости, люди начали ценить свое рабочее место. Документ должен подхлестнуть и тех, кто еще не понял, что надо участвовать в финансировании госрасходов.

«Есть другой вариант. Мы не будем заставлять тунеядцев платить налог, а просто позволим им в полной мере рассчитываться за все услуги в государстве: коммунальные платежи, поход в поликлинику и т.д.», - сказал глава государства.

Большие претензии у президента и к исполнению декрета. Чиновники переложили всю работу на налоговые органы. Получилось так, что в списки попали даже ответственные и трудолюбивые граждане.

«У вас должны быть списки бездельников, которых надо заставить работать, а честных людей не надо было трогать вообще», - отметил Лукашенко.

Работа мечты
 
 
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Президент Беларуси недоволен тем, как исполняется его декрет о тунеядстве, однако решил, что до конца года штрафовать безработных не будут.

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