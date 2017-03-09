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Лукашенко: чиновникам до 1 апреля найти работу для жен и любовниц

09.03.2017 20:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил чиновникам до 1 апреля найти работу для их родственников и любовников.

Лукашенко: чиновникам до 1 апреля найти работу для жен и любовниц
© Sputnik / Виктор Толочко
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В четверг глава государства провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором дал ряд поручений, а также временно приостановил действие декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

"Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Президент также отметил, если супруга или любовница того или иного чиновника больна, ее будут лечить. При этом глава государства обозначил конкретный срок – с 1 апреля эти люди должны уже быть на рабочем месте. Лукашенко подчеркнул: да, они могут заплатить налог на "тунеядцев", но его это не устроит. "Желательно, чтобы они были на работе", – сказал белорусский лидер.

При этом президент не назвал на совещании конкретных фамилий, но поручил начальнику Оперативно-аналитического центра Сергею Шпегуну взять данный вопрос на контроль и о результатах доложить. 

"Посмотрите, кто такой богатый у нее муж, что она сидит сегодня, ничего не делая, имея ребенка 20-22 лет и не имея пенсионного возраста", – заявил Лукашенко.

Президент также предположил, что Шпегун, как и сам глава государства, таких людей знает.

 
Теги: Минск
 
 
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О трудоустройстве родственников чиновников президенту к 1 апреля должен будет доложить начальник ОАЦ.

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