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Лукашенко: чиновникам до 1 апреля найти работу для жен и любовниц
09.03.2017 20:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил чиновникам до 1 апреля найти работу для их родственников и любовников.
© Sputnik / Виктор Толочко
В четверг глава государства провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором дал ряд поручений, а также временно
"Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать", – цитирует
Президент также отметил, если супруга или любовница того или иного чиновника больна, ее будут лечить. При этом глава государства обозначил конкретный срок – с 1 апреля эти люди должны уже быть на рабочем месте. Лукашенко подчеркнул: да, они могут заплатить налог на "тунеядцев", но его это не устроит. "Желательно, чтобы они были на работе", – сказал белорусский лидер.
При этом президент не назвал на совещании конкретных фамилий, но поручил начальнику Оперативно-аналитического центра Сергею Шпегуну взять данный вопрос на контроль и о результатах доложить.
"Посмотрите, кто такой богатый у нее муж, что она сидит сегодня, ничего не делая, имея ребенка 20-22 лет и не имея пенсионного возраста", – заявил Лукашенко.
Президент также предположил, что Шпегун, как и сам глава государства, таких людей знает.
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О трудоустройстве родственников чиновников президенту к 1 апреля должен будет доложить начальник ОАЦ.
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