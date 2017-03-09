МИНСК, 9 мар – Sputnik. Парламент Италии в четверг одобрил проект закона, которым предусмотрена поддержка необеспеченного населения, находящегося за чертой абсолютной бедности.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент пообещал поддержать бедных белорусов пособиями

По словам главы Минтруда Джанни Поллетти, итальянское правительство направит на эти цели в нынешнем и следующем году по 1,6 и 1,8 миллиарда евро, а с учетом ресурсов ЕС до 2 миллиардов евро, что позволит помочь 2 миллионам человек.

В Италии принято разграничивать "относительную" и "абсолютную" бедность. Под "абсолютной" бедностью понимают ситуацию, в которой люди не имеют средств на приобретение даже базовых товаров и услуг, необходимых для минимально приемлемого уровня жизни.

Главной "целевой группой" принятого закона станут семьи с маленькими детьми. Они смогут получать господдержку даже в случае, если оба родители работают, но их совокупный доход все равно не позволяет преодолеть порог бедности. Его должны будут определить отдельным законом.

Кроме того, на ежемесячное пособие, размер которого будет достигать 480 евро, смогут рассчитывать безработные предпенсионного возраста (свыше 55 лет), семьи с инвалидами или беременными женщинами. Обратившиеся за помощью должны будет соответствовать ряду требований, например, официально подать заявление о поиске работы, а их дети должны ходить в школу.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони назвал одобрение закона "шагом вперед навстречу семьям, находящимся в трудной ситуации".