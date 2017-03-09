﻿ Бедные семьи в Италии будут ежемесячно получать €480. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бедные семьи в Италии будут ежемесячно получать €480

09.03.2017 20:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Парламент Италии в четверг одобрил проект закона, которым предусмотрена поддержка необеспеченного населения, находящегося за чертой абсолютной бедности.

Бедные семьи в Италии будут ежемесячно получать €480
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент пообещал поддержать бедных белорусов пособиями

По словам главы Минтруда Джанни Поллетти, итальянское правительство направит на эти цели в нынешнем и следующем году по 1,6 и 1,8 миллиарда евро, а с учетом ресурсов ЕС до 2 миллиардов евро, что позволит помочь 2 миллионам человек.

В Италии принято разграничивать "относительную" и "абсолютную" бедность. Под "абсолютной" бедностью понимают ситуацию, в которой люди не имеют средств на приобретение даже базовых товаров и услуг, необходимых для минимально приемлемого уровня жизни.

Главной "целевой группой" принятого закона станут семьи с маленькими детьми. Они смогут получать господдержку даже в случае, если оба родители работают, но их совокупный доход все равно не позволяет преодолеть порог бедности. Его должны будут определить отдельным законом.

Кроме того, на ежемесячное пособие, размер которого будет достигать 480 евро, смогут рассчитывать безработные предпенсионного возраста (свыше 55 лет), семьи с инвалидами или беременными женщинами. Обратившиеся за помощью должны будет соответствовать ряду требований, например, официально подать заявление о поиске работы, а их дети должны ходить в школу.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони назвал одобрение закона "шагом вперед навстречу семьям, находящимся в трудной ситуации".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семьи с маленькими детьми смогут получать господдержку даже в случае, если оба родителя работают, но их совокупный доход все равно не позволяет преодолеть порог...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Куда трудоустроят 400 тысяч безработных на зарплату в 500 долларов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика