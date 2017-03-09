Доброе утро!

Вчера был такой насыщенный день: что ни новость — то бомба! Даже если вы сами совсем не тунеядец, этот общереспубликанский квест под названием «А ты все равно поучаствуй в финансировании государственных расходов, даже если у тебя нет работы и денег» увлек всех без исключения. Итак, рассказываем, что нового.





ВАЖНОЕ

Мыши плакали, кололись, но продолжали есть свой кактус. Сегодня президент поставил точку в больном вопросе: декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменять не станут, но в течение года соответствующий сбор взыскивать не будут . Что это было — демонстрация слабости или здравого смысла ? Что делать сейчас тем, кто уже заплатил — рассказываем здесь . Александр Лукашенко пояснил, что документ был разработан не от жадности для того, чтобы наполнить бюджет дополнительными деньгами: «Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может. Это — главное». Тех же, кто действительно не может, хоть, наверное, и хотел бы — из списка тунеядцев скоро исключат . Ну и к 1 мая все безработные должны быть трудоустроены: «Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее». Начать планируют с любовниц «государственных служащих и других значимых в стране лиц»: «Трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе», — поручил президент. Любовницы, значит, с 1 апреля, а остальные еще месяц могут побездельничать… Собьет ли эта новость волну протестов, прокатившихся по стране ? Ох, может, и нет: «Большинство людей, которые выходят на акции протеста, не подпадают под декрет № 3. Это просто повод выйти и высказать недовольство экономической ситуацией и действующим режимом», — считают представители оппозиции. А президент и не против — идите, говорит: «На площадь человеку нельзя запретить ходить… Определите в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти». Судя по всему, пойдут: мы тут узнали у экспертов , что дать всем белорусам работу ко Дню труда, увы, нереально.





Александр Лукашенко также прокомментировал обострившиеся в последнее время белорусско-российские отношения — и, в частности, высказывания Медведева в Бишкеке относительно справедливой для Беларуси цены на газ и что «в ЕАЭС никто никого не держит»: «Медведев должен понимать, что если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ… Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим : никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу… Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет». Сурово, в общем, высказался.

Если раньше мы хоть изредка ходили в обменники не сдать, а купить, то сейчас почти перестали это делать. Белорусы в феврале на 20,6% валюты">увеличили чистую продажу наличной валюты, а вот интерес к приобретению упал на 2,9% по сравнению с прошлым месяцем. Не за что нам больше покупать, не за что!

Ну и чтобы другим не было обидно, власти хотят, чтобы и «жирующим банкирам» стало сложнее жить — а то, говорят, доходы у них космические. Особенно у руководителей банков с российским и австрийским капиталом — сами догадаетесь, о каких речь. Там годовые бонусы исчисляются суммами с пятью нулями в долларовом эквиваленте. Но если забрать у профессионалов банковского дела адекватные их компетенциям деньги — есть шанс их потерять вообще: возьмут и уедут. К тому же, парируют банкиры, не только в этой сфере «жируют»: «Давайте посмотрим хоккейное „Динамо“. Там приглашают легионеров и соглашаются платить очень высокие по белорусским меркам зарплаты. Почему? Потому что понимают, что такова конъюнктура, рыночная ситуация в хоккее. Не заплатим ему, есть риск, что пригласит кто-то из конкурентов»

ПОПУЛЯРНОЕ

Если у вас нет маленького ребенка, этот абзац можете смело пропускать. А если есть — вы точно знаете, кто такой доктор Комаровский. Этот очень популярный педиатр приезжает с «гастролями» в Минск — и накануне приезда белорусские селебрити задали ему вопросы о здоровье своих детей. Кого-то Евгений Олегович похвалил, а кого-то отругал: «Вы не то что поступаете неправильно, вы образец неправильного «поступления»! Но эта информация точно будет полезна всем .

Эта история о том, во что обходятся творческим людям ошибки в простых математических расчетах: американские пианисты заплатили 3 тыс. долларов, неверно посчитав дни «безвиза». Музыканты вместо положенных 5 дней в нашей стране провели 6. Их оштрафовали на 256 долларов, в итоге они опоздали на рейс и еще 2744 доллара пришлось заплатить за новые билеты до Торонто.

Очередная война застройщиков и домовладельцев: в Минске УКС пытается по суду выселить владельца коттеджа на Волгоградской в квартиру за кольцевой. После частного дома в центре города уехать в квартиру на периферии — это даже не логично, говорят пострадавшие. «А в нашем случае еще и непонятно, почему мы должны это делать. Ведь землю изымают не под государственные нужды, здесь не планируют строить поликлинику, метро или больницу. Ее забирают, чтобы построить дом для других людей».





На днях в интернете появилось видео конфликта между контролером и пассажиром. На записи видно, как женщина лежит на земле, в руках у нее сумка, за ручки которой тянет ревизор. В «Минсктрансе» пояснили, что контролер действовал по инструкции — и показали полную запись инцидента . К тому, утверждают транспортники, безбилетница сбила с контролера шапку, пыталась сорвать камеру и даже укусила его.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ

Блистательная спортивная карьера Игоря Бокого показала, что люди с инвалидностью способны отстаивать спортивную честь страны на мировом уровне. Таких в бобруйском бассейне тренирует инструктор-методист Родион Синицын — на свой страх и риск, говоря, что за такую самодеятельность его следовало бы уволить. И вот почему .





Если вы подумываете заработать на ожогах и клещевом энцефалите застраховать себя от несчастных случаев — не пропустите очередной материал нашего проекта «На всякий случай». FINANCE.TUT.BY по полочкам разложили все нюансы . Кстати, в Брестской области уже появились клещи . Берегите себя.

У наших LADY.TUT.BY есть любимый рассказчик — солист группы DaVinci, телеведущий Денис Дудинский. Он много путешествует — объехал пол-Земли. В этот раз рассказал нам о поездке по Гватемале и Сальвадору , где совершил восхождение на вулкан и преодолел трехдневный марафон по джунглям. Ну и еще предложение любимой сделал, но это уже другая история.

Ну, а напоследок вот вам немного весенней милоты : мы погуляли по гродненскому парку «Румлево», где живут почти ручные белки. И вы в выходные дома не сидите — обязательно гуляйте и наслаждайтесь весной.



Простите. Это личная драма. Но да — TUT.BY всегда работает для вас. Спасибо, что вы с нами.

Все новости четверга, 9 марта

Кстати. Нужна помощь. В Витебске из многодетной семьи ушли трое подростков — испугались анонсированного взрослыми наказания за то, что попробовали на вечеринке алкоголь и сигареты. Родители очень просят детей вернуться, а нас с вами — помочь в их поиске .

Всем белорусским семьям - хороших выходных! Не теряйте друг друга.

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